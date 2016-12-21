أب مصري يقتل ابنه المعاق بسبب ” طفاية سجائر ” !

في واقعة مأساوية، قتل مواطن مصري نجله المعاق البالغ 4 سنوات، بسبب عدم تمكن الطفل من تلبية طلب والده بإحضار “طفاية” السجائر.

وفي التفاصيل، قررت نيابة محافظة الشرقية في مصر، حبس عامل بتهمة قتل ابنه المعاق البالغ من العمر 4 سنوات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث أفادت التحريات الأمنية بوصول طفل من قرية شبرا النخلة إلى مستشفى بلبيس العام في الشرقية، مصابا بكدمة بالوجه وسحجات وخدوش وتوفي متأثرا بإصابته.

وكشفت التحقيقات أن امرأة تبلغ 26 عاما اتهمت زوجها العامل بفرن بالتعدي على نجله بالضرب والتسبب في وفاته.

ووفق ما اوردت قناة العربية ، كشفت التحريات أن المتهم كان يدخن السجائر مع ابن عمه وطلب من نجله أن يلقي ما بطفاية السجائر في القمامة، فلم يتحرك الطفل، حيث إنه يعاني من تقوس برجليه ويتحرك ببطء فقام بلكمه ووجه إليه ضربة شديدة بالرأس فتوفي الطفل في الحال.

وتمكن ضباط الشرطة من ضبط الأب المتهم والتحفظ عليه للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه وقررت حبسه وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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