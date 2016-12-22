ألمانيا : لاجئ سوري ينضم إلى حزب ميركل .. و يحلم بأن يكون ” طبيب عيون ” ليساعد شعبه في ” كردستان المستقلة “

قالت صحيفة “فيلتفاليشه ناخشتن” الألمانية، إن اللاجئ السوري آلان بيري (23 عاماً)، انضم قبل ثمانية أشهر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن آلان وصل قبل عامين كلاجئ، وهو الآن يقيم في “مونستر”، ويتحدث اللغة الألمانية بطلاقة.
وقال آلان للصحيفة إنه شارك في تنظيم المظاهرات السلمية في سوريا، وأضاف : “بعد ذلك نصحني والدي بمغادرة البلاد”، مضيفاً أنه “كردي ومسلم” ولكنه ليس متديناً.
وتابع : “أنا شخص اجتماعي”، وأضاف أنه يريد أن يبدأ في العام القادم دراسة الطب، كما أنه سينشر كتاباً قريباً.
وعن المستشارة الألمانية قال : “ميركل لديها هيبة وشخصية قوية وهي تعرف ما تريد، أنا على قناعة راسخة بأن ميركل ستفوز مرة أخرى في الانتخابات في العام المقبل”.
وختم بالقول إنه ينحدر من مدينة القامشلي و ما تزال عائلته تعيش هناك، و “أود أن أكون طبيب عيون لكي أساعد شعبي في كردستان المستقلة”.
يتكلم الالمانية بطلاقة؟
عضو بحزب ميركل؟
طبيب اسنان؟
كردستان المستقلة؟
لاجئ سوري؟
هاد منفصل عن الواقع نظامي
ساعدنا بانشاء فيدرالية علمانية سوريا مستقلة لحكم سوريا
ما اغبى منه الا انت… فكرته صار بمنصب ميركل ولا اوباما حتى يساعدك بانشاء فيدرالية بسورية؟
هو كله على بعضه عضو مبتدأ في حزب ميركل
ضراط عالبلاط منافق اخر متلو متل كثير من السوريين موالاه ومعارضة عرب و كرد اسلام وغيرو. لو ماكنت منافق مابتنظر من برا عالا شولازم يصير بسوريا او لا.
هون نص اللاجئين بيحكو الألمانية بطلاقه و في منن كتير انضموا لأحزاب بتعرف الواحد شو شغلته لما بنضم بالحزب تمسيح المراحيض التي يدخل عليها أعضاء هذا الحزب و تنظيف الطاولات و الأراضي يا جماعه صدقوني هون بألمانيا بلد عنصري كتير يعني عندهم الشخص ابيض و بعيون زرق أو خضر هو الأستاذ و الكل بالكل غير هيك بعتبرو الباقي عبيد عندهم و بشغلوهم شغل الكلاب
طالما انه يريد ان يصبح طبيب عيون وهدفه كردستان
معناها الله يساعد اخوتنا الاكراد !!!