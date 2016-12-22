ألمانيا : لاجئ سوري ينضم إلى حزب ميركل .. و يحلم بأن يكون ” طبيب عيون ” ليساعد شعبه في ” كردستان المستقلة “

قالت صحيفة “فيلتفاليشه ناخشتن” الألمانية، إن اللاجئ السوري آلان بيري (23 عاماً)، انضم قبل ثمانية أشهر إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن آلان وصل قبل عامين كلاجئ، وهو الآن يقيم في “مونستر”، ويتحدث اللغة الألمانية بطلاقة.

وقال آلان للصحيفة إنه شارك في تنظيم المظاهرات السلمية في سوريا، وأضاف : “بعد ذلك نصحني والدي بمغادرة البلاد”، مضيفاً أنه “كردي ومسلم” ولكنه ليس متديناً.

وتابع : “أنا شخص اجتماعي”، وأضاف أنه يريد أن يبدأ في العام القادم دراسة الطب، كما أنه سينشر كتاباً قريباً.

وعن المستشارة الألمانية قال : “ميركل لديها هيبة وشخصية قوية وهي تعرف ما تريد، أنا على قناعة راسخة بأن ميركل ستفوز مرة أخرى في الانتخابات في العام المقبل”.

وختم بالقول إنه ينحدر من مدينة القامشلي و ما تزال عائلته تعيش هناك، و “أود أن أكون طبيب عيون لكي أساعد شعبي في كردستان المستقلة”.

عكس السير