الجزء الرابع و الأخير من سلسلة أفلام ” The Expendables ” سيطرح عام 2018

مر أكثر من عامين على طرح شركة الإنتاج السينمائي الكندية Lionsgate الجزء الثالث من سلسلة أفلام The Expendables. ومنذ ذلك الحين، نشر عدد من التقارير المختلفة عن الجزء القادم من السلسلة The Expendables 4.

أحد التقارير زعم أن هناك رغبة في مشاركة الملاكم الأسطوري الفلبيني ماني باكياو في الفيلم، ولكن بطل الفيلم، النجم الأميركي سيلفستر ستالون، نفى هذه الشائعات.

مر بعض الوقت دون توافر أي معلومات بشأن الجزء الجديد من السلسلة. الآن فقط، تم تأكيد البدء في تصوير الجزء الرابع، بعد أن حصلت شركة التوزيع السينمائي Splendid Film على حقوق توزيع الفيلم في كل دول أوروبا التي تتحدث اللغة الألمانية، حسب تقرير نشر على Movie web وجاء فيها أن الفيلم سيطرح في عام 2018، على أن يكون هذا الجزء هو الأخير من هذا الفيلم الحركي المثير.

وبحسب ما اوردت شبكة هافينغتون بوست بنسختها العربية ، هناك احتمالية بأن يتم تصوير أجزاء منه في الصين، بعد أن أبرمت شركة الإنتاج Nu Image/ Millennium اتفاقاً مع الصين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم يُكشف عما إذا كان مخرج الجزء الثالث، باتريك هيوز، سيتولى إخراج الجزء الجديد، أم سيعود صاحب فكرة الفيلم وبطله، سيلفستر ستالون، إلى مقعد المخرج.

ولم يتم الكشف أيضاً عن أي من أفراد طاقم العمل حتى الآن، ولكن مع اختيار شركات توزيع أجنبية، من الممكن أن نسمع الكثير من المعلومات عن فيلم The Expendables 4 قريباً.

وأعلن موقع The Hollywood Reporter أن شركة التوزيع الألمانية، التي سبق لها توزيع الأجزاء الثلاثة الأولى من سلسلة أفلام The Expendables، قد حققت أرباحاً تقترب من 30 مليون دولار في شباك التذاكر الألماني.

وحقق الجزء الأول من الفيلم، الذي صدر في عام 2010، إيرادات بقيمة 103 ملايين دولار محلياً، و171.4 مليون دولار عالمياً ليحقق إجمالي إيرادات بقيمة 274.4 مليون دولار، بميزانية بلغت قيمتها 80 مليون دولار.

وشارك سيلفستر ستالون في كتابة وإخراج وبطولة هذا الفيلم الحركي المثير، وقاد طاقم عمل مكوناً من رموز أفلام القتال والحركة مثل جيسون ستاثام، وجيت لي، ودولف لندغرين، وراندي كوتور، وتيري كروز، وستيف أوستن.

ثم صدر الجزء الثاني من الفيلم بعد عامين، مع إضافة النجمين أرنولد شوارزنيجر وبروس ويليس إلى مجموعة الأبطال بعد ظهورهم في لقطات قصيرة بالجزء الأول، بالإضافة إلى مشاركة النجم جون كلود فان دام بشخصية شريرة.

وسجل الجزء الثاني انخفاضاً قليلاً في الإيرادات المحلية التي بلغت قيمتها 85 مليون دولار، ولكنه حقق زيادة في الإيرادات العالمية؛ إذ بلغت قيمتها 229.9 مليون دولار؛ أي إجمالي إيرادات قيمتها 314.9 مليون دولار، بميزانية قيمتها 100 مليون دولار.

الجزء الأخير من الفيلم، The Expendables 3، الذي صدر في عام 2014، سجل تراجعاً كبيراً، على الأقل في حجم الإيرادات، وهو ما كان بمثابة مفاجأة بالنظر إلى تغيير تصنيف الفيلم من فئة “Restricted” أو “ممنوع المشاهدة دون إشراف عائلي لمن هم أقل من 17 عاماً” إلى فئة “PG-13” أو “يُسمح بمشاهدته لمن هم دون الـ13 عاماً تحت إشراف عائلي” من أجل الوصول إلى قاعدة أكبر من المشاهدين.

ولم تفلح هذه المحاولة؛ إذ سجل الفيلم انخفاضاً كبيراً في الإيرادات المحلية التي بلغت قيمتها 39.3 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الإيرادات العالمية 175.3 مليون دولار، أي إجمالي إيرادات 214.5 مليون دولار، ولم يتم الكشف عن قيمة ميزانية الفيلم. في هذا الجزء، ظهر النجم الأميركي ميل غيبسون في دور الشخصية الشريرة الرئيسية، مع إضافة عدد من النجوم الآخرين مثل ويسلي سنايبس، وهاريسون فورد، وكيلسي جرامر.

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