حلب : تنظيم ” داعش ” ينشر إصداراً مرئياً مروعاً بعنوان ” درع الصليب ” يحرق فيه جنديين تركيين أسيرين

نشر تنظيم “داعش” إصداراً مرئياً مروعاً بعنوان “درع الصليب”، قام فيه بإحراق جنديين تركيين كان أسرهما في ريف حلب قبل أيام.
وعلق زعيم التنظيم “أبو بكر البغدادي”، عبر الإصدار، على محاربة تركيا لتنظيمه بالقول، إن تركيا العلمانية تسعى لتحقيق أطماعها في العراق وسوريا، وقد دخلت في حرب مع التنظيم “مستظلة بطائرات تحالف الصليب ومستغلة حربنا لأمم الكفر”.
وعرض الإصدار جانباً من المعارك التي دارت مؤخراً بين التنظيم والقوات التركية وقوات درع الفرات، وما تخللها من تفجير لسيارات مفخخة، كما عرض مقاطع مصورة لمدنيين وأطفال قضوا وأصيبوا جراء “القصف الجوي التركي”.
وظهر في نهاية الإصدار شخص عرف عنه باسم “أبو حسن التركي”، وجهة رسالة لتركيا باللغة التركية، ودعا إلى إحراقها وتدميرها، قبل أن يظهر جنديان كانت تركيا أعلنت عن فقدانهما في ريف حلب الشمالي قبل أيام، ومهما داخل زنزانة، مكبلان بالسلاسل.
وعرف الجندي الأول عن نفسه بالقول إنه فتحي شاهين (26 عاماً) من مدينة قونية، وهو جندي في مخابرات حرس الحدود، أما الثاني فهو سفتر تاش (21 عاماً) وهو جندي في مخفر حدودي.
وقام “أبو الحسن التركي” بإشعال النار بالجنديين، ليحترق الإثنان حتى الموت، في تكرار للطريقة التي قام بها التنظيم بإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة في الثالث من كانون الثاني من العام 2015.
يا لطيييف شو هل الدواعش الوحوش!!!!, لسا كل واحد بدو يمسكوه بدهم يحرقوه. يعني هدلول ما بيفهمو شي إسمو فدية!!!! ليكو الملازم الإيراني ظله 4 سنين مأسور بحلب الشرقية وطلع بصحة كاملة. هدول الدواعش خطيرين جداً الله يكون بعون اللي بده يعلق بين إديهم
عزيزي الداعشي المتخفي .تعليقك المسيس والتافه مكشوف للعيان وربما تظننا أغبياء لتعودك وجودهم حولك وشكرا.
الى كل كلاب داعش . هل هذا هو اسلامكم.
هل هذا هو دينكم
اي دين يفتي بقتل الاسير .
اي دين تدعون الناس إليه.
ياحيوانات الشهوة والسلطة .
وهل تكسبون محبة الناس و احترامهم في ذلك . و سيقبلون على الاسلام جموعا في ذلك .
لم يعرف الاسلام طوال وجوده أنجس و إخس و أقذر منكم يا عرة البشرية، أقسم بالله العظيم من يمولكم و يوجهكم و يدعمكم هو نفسه من يريد القضاء على الاسلام، لعنة الله عليكم يا شذاذ الافاق هل هذه اخلاق رسول الله محمد (ص) في معاملة الأسرى و الله ما أنتم سوى كلاب المخابرات النظام العلوي و كلاب اللطم و الڤودكا،قتلتم الأبرياء في تركيا و أوربا و هم ساعدوا السوريين في محنتهم و تعمى أبصاركم عمن يقتل السوريين كل بوم من كلاب ايران و روسيا و جرب العلويين، تفو على شرفكم بعثثي صدام النافق و انجاس البشرية
ومتى يحرق الاسير يا قتلة ،!!!!! بإذن الله سيلقى خليفتكم البغل نفس الجزاء يا كلاب النار فالجزاء من جنس العمل ، والله ليس لكم إلا العلاج النبوي وهو الإبادة .
84 شهيد مدني اضافة الى 45 جريح
في مدينة #الباب اليوم 22-12-2016
في حصيلة موثقة شبه نهائية حتى اللحظة بقصف للطائرات التركية
عرف من الشهداء : عوائل من :
– بيت عصفور 13 شخص
(احمد حسين العصفور وزوجته من بيت خلف واولاده اربع بنتين وصبيين )
– 6 أشخاص من بيت نعمة
(جعفر نعمة ابن عمر الطه النعمة و زوجته من بيت عقيل و 4 اولاد )
– 6 أشخاص من بيت عابو
(اولاد ناجي الشريف العابو وحرمه 2 و اولاده وأحفاده بالكامل ما عدا فراس وصهيب (عدد الشهداء غير دقيق ))
– 2 اشخاص من بيت فاضل صباغ
– امراة من بيت العدي
– طفل من بيت قرودي
– 27 شخص شهداء من بيت شلاش
(بناء كامل طابقين – اربع اخوة اولاد عزيز شلاش مع عائلاتهم وأولادهم والأم ) شارع زمزم
– عائلة من بيت كزكاز (غير موثق العدد )
– 10 اشخاص عائلة من بيت ناقو
– 6 اشخاص عائلة من بيت غزال
– ابراهيم قبلاوي (دوار قبلي ) .
– زوجة مصطفى محمود السكر
– مصطفى محمد خليفة .
– 5 اشخاص . جعفر بريتاوي وزوجته واطفاله محمد وفاطمة .
– عائلة من بيت واكي ملقب بالمختار (مفقودين غير مؤكد ) .
-4 اشخاص محمود النعمة وزوجته وأطفاله شهد ويوسف .
((( ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اما لا يعذب بالنار الا رب النار فيستدل به في الابتداء بالحرق )))