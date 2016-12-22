حلب : تنظيم ” داعش ” ينشر إصداراً مرئياً مروعاً بعنوان ” درع الصليب ” يحرق فيه جنديين تركيين أسيرين

نشر تنظيم “داعش” إصداراً مرئياً مروعاً بعنوان “درع الصليب”، قام فيه بإحراق جنديين تركيين كان أسرهما في ريف حلب قبل أيام.

وعلق زعيم التنظيم “أبو بكر البغدادي”، عبر الإصدار، على محاربة تركيا لتنظيمه بالقول، إن تركيا العلمانية تسعى لتحقيق أطماعها في العراق وسوريا، وقد دخلت في حرب مع التنظيم “مستظلة بطائرات تحالف الصليب ومستغلة حربنا لأمم الكفر”.

وعرض الإصدار جانباً من المعارك التي دارت مؤخراً بين التنظيم والقوات التركية وقوات درع الفرات، وما تخللها من تفجير لسيارات مفخخة، كما عرض مقاطع مصورة لمدنيين وأطفال قضوا وأصيبوا جراء “القصف الجوي التركي”.

وظهر في نهاية الإصدار شخص عرف عنه باسم “أبو حسن التركي”، وجهة رسالة لتركيا باللغة التركية، ودعا إلى إحراقها وتدميرها، قبل أن يظهر جنديان كانت تركيا أعلنت عن فقدانهما في ريف حلب الشمالي قبل أيام، ومهما داخل زنزانة، مكبلان بالسلاسل.

وعرف الجندي الأول عن نفسه بالقول إنه فتحي شاهين (26 عاماً) من مدينة قونية، وهو جندي في مخابرات حرس الحدود، أما الثاني فهو سفتر تاش (21 عاماً) وهو جندي في مخفر حدودي.

وقام “أبو الحسن التركي” بإشعال النار بالجنديين، ليحترق الإثنان حتى الموت، في تكرار للطريقة التي قام بها التنظيم بإعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة في الثالث من كانون الثاني من العام 2015.

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