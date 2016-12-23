الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد يتزوج من الإعلامية اللبنانية ريما مكتبي

قالت صحيفة القبس الكويتية إن “الإعلامي القدير عبد الرحمن الراشد، المدير العام السابق لشبكة العربية ورئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط الدولية الأسبق، اتخذ قرارا حاسما في حياته الخاصة حين قرر الزواج بالصحافية اللبنانية ريما مكتبي ودخول القفص الذهبي، بعد حياة طويلة في العزوف عن الزواج امتدت الى 60 عاما تقريبا”.
وأضافت الصحيفة أن “الراشد من الشخصيات التي سجل نجاحات وتحولات إعلامية بارزة في ميادين مختلفة، وحاليا هو شبه مقيم بين دبي وعاصمة الضباب لندن”.
عكس السير
قيم الخبر
المال ما بس بيجيب ريما المكتبي بيجيب أبوها كمان
النساء والمال عشق لا ينتهي …..
مبروك الله يهنيهم … وعقبال المشتهي .
hahahaha very funny
والله ما بينسخى على ريما مكتبي
لماذا يا ريما انت يحلم بك كل شاب وهاد الختيار بيلاقي مية صبية ما بتعرف تقرأ
على كل الأحوال ألف ميروك المصاري
.الله يسعدهم ويوفقهم يارب ..
.الله يسعدهم ويوفقهم في الحياة الزوجية
يا حيف يا خيف