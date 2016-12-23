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الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد يتزوج من الإعلامية اللبنانية ريما مكتبي

‏1 يوم مضت كوكتيل 8 تعليقات

قالت صحيفة القبس الكويتية إن “الإعلامي القدير عبد الرحمن الراشد، المدير العام السابق لشبكة العربية ورئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط الدولية الأسبق، اتخذ قرارا حاسما في حياته الخاصة حين قرر الزواج بالصحافية اللبنانية ريما مكتبي ودخول القفص الذهبي، بعد حياة طويلة في العزوف عن الزواج امتدت الى 60 عاما تقريبا”.

وأضافت الصحيفة أن “الراشد من الشخصيات التي سجل نجاحات وتحولات إعلامية بارزة في ميادين مختلفة، وحاليا هو شبه مقيم بين دبي وعاصمة الضباب لندن”.

عكس السير

8 تعليقات

  1. كوردي كردستاني
    ديسمبر 23, 2016 , 3:42 م في 3:42 م

    المال ما بس بيجيب ريما المكتبي بيجيب أبوها كمان

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  2. س ع
    ديسمبر 23, 2016 , 4:15 م في 4:15 م

    النساء والمال عشق لا ينتهي …..

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  3. 007ج.بوند
    ديسمبر 23, 2016 , 4:36 م في 4:36 م

    مبروك الله يهنيهم … وعقبال المشتهي .

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  4. aa
    ديسمبر 23, 2016 , 5:17 م في 5:17 م

    hahahaha very funny

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  5. مواطن
    ديسمبر 23, 2016 , 6:12 م في 6:12 م

    والله ما بينسخى على ريما مكتبي
    لماذا يا ريما انت يحلم بك كل شاب وهاد الختيار بيلاقي مية صبية ما بتعرف تقرأ
    على كل الأحوال ألف ميروك المصاري

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  6. ريم
    ديسمبر 24, 2016 , 10:41 ص في 10:41 ص

    .الله يسعدهم ويوفقهم يارب ..

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  7. ريم
    ديسمبر 24, 2016 , 10:42 ص في 10:42 ص

    .الله يسعدهم ويوفقهم في الحياة الزوجية

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  8. ابا حلب
    ديسمبر 24, 2016 , 10:47 ص في 10:47 ص

    يا حيف يا خيف

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