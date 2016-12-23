بالفيديو .. طريقة علاج يابانية تحاكي وضعية الطفل داخل الرحم

يلجأ اليابانيون إلى طريقة غريبة لعلاج وتصحيح مشاكل العظام والوقوف والتخفيف من تصلب الجسم، وذلك عن طريق لف الجسم بقطعة كبيرة من القماش بشكل يحاكي وضعية الجنين داخل رحم والدته.

ونتيجة لساعات العمل الطويلة والمجهدة في اليابان، يعاني الكثير من الموظفين من مشاكل في وضعية الجسم وتصلب في العضلات، وكان المساج في السابق الطريقة الأكثر شعبية للتعامل مع هذه المشاكل، لكن المتحمسين طريقة “أوتانا” يقولون إنها الأفضل لاستعادة مرونة الجسم والحصول على الاسترخاء تماماً كما يشعر الجنين داخل الرحم، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ووفقاً لشبكة ” 24 ” الإماراتية ، اكتسبت “أوتانا” شعبية كبيرة بين السكان في اليابان مؤخراً، وذلك بعد أن عُرضت في برنامج شهير في البلاد.

وتعتمد فكرة العلاج على لف الجسم بإحكام وبوضعيات مختلفة داخل قماشة كبيرة يمكن التنفس عبرها ولمدة تتراوح بين 15 و 20 دقيقة، وغالباً ما يتم لف الأطفال لتصحيح العيوب الجسدية لديهم، وتهدف هذه الطريقة لتعميم التجربة على الكبار.

وعلى الرغم من أن الطريقة تبدو غريبة بعض الشيء، إلا أن المدون يايوي كاتاياما يقول إن لها فوائد كبيرة على الجسم، فتثبيت الجسم في وضعية معينة لبعض الوقت، يساعد على استعادة المرونة التي يفقدها مع الزمن.

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