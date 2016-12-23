تنظيم ” داعش ” ينشر مقطعاً مصوراً لمنفذ هجوم ” شاحنة #برلين ” في #ألمانيا ( فيديو )

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يلعنك كلب ابن كلب
الخنزير اطهر منك هدول الصليبين استقبلو مليون سوري مسلم على اراضيهم ليش ما قتلو هالمليون ما بوفرو قصف يا بهيمه .
يا حيوانات داعش
هل هذا جزاء امة استقبلت 500 الف لاجئ سوري. وهل هذا جزاء الإحسان إلا الاحسان .
ياعديمي الضمير .
بعد مافطس هذا الكلب تنشرون مقطع الفيديو لتكره المسلمين كل امم الارض.
تأكل وتشرب وتسكن وتعيش بمستوى كريم و بعدها تتغوط في الصحن الذي اكلت منه .
والله انك غبي وجحش هل تعتقد ان هذا جهاد ايها الزنديق في ألمانيا ٠ وما ذنبهم هم ٠ الاتجاه الذي تتبعوه خاطىء تماما لقد استطاع البغدادي ان يضحك عليكم ويستغلكم ٠ صوبوا هدفكم باتجاه مجوس ايران اذا كُنتُم فعلا مسلمون ٠
صورة عن الجهل…. الجهل الذي ينتشر في كيانات الشعوب العربية…. هذا الشاب التونسي نسخة عن أعداد هائلة من الشباب مغسول الدماغ بموروثات عقدية غيبية ما أنزل بها الله من سلطان هذا عدا عن التعاليم التي يبثها الأهل وأشباه رجال الدين برؤوس الأجيال… مؤسف حال هذه الشعوب ؛ وهذا المغفل مؤمن بأنه سيرضى عنه الله وسيدخله الجنة ولأنه يجاهد في سبيله … وهو في الحقيقة ارتكب جريمة شنعاء بحق أبرياء وممكن ان يصدف بينهم مسلمون وعرب …. وساهم بتوسيع دائرة الكراهية وأتى على المهاجرين واللاجئين المسلمين في الغرب بالضرر الشديد والذي ستظهر نتائجه تباعاً مع الزمن .
مشكلتنا نحن الديمقراطيون الحداثيون مسلمون معتدلون كنا أم ملحدون ومن أديان أخرى…بالإضافة إلى ضعفنا نواجه عدويين شرسين إرهابيين ؛ الأول النظام العسكري الديكتاتوري المستبد ومغفليه وطائفييه .. والثاني المتطرفين الدينيين وكل المغفلين وكل أتباعهم والذين في جهلم يعمهون .
لنبدأ من حماية المرأة وتعليمها وتثقيفها وأعطائها حقوقها والوقوف إلى جانبها ولأنها هي الأم قبل أي شيء والمسؤولة عن تنشئة الأجيال…
عاشت الثورة وعاش الشعب السوري الحر… تحيا سوريا حرة.
هيدا هبل مانو جهاد الله يلعن للبغدادي ويلعن داعش
الله لا يوفقك با خنزير
الله لايوفقك ياخنزير يانجس انت وامثالك
ليس هناك عدواً اسوء من الجهل، إنسان طبيعي افهموه رجال الظلام اللذين لا يعرف احد من هم ان كل ما حوله سواد و حقد و كفر، و ان واجبه في هذه الحياة قتلهم، في ذاك الطريق اللذي قتل فيه أناس آمنين كان ممكن ان يكون فيه المسيحي و المسلم ووو بأي حق أيه المسلم أيه الانسان؟ الله يصطفل فيكم.
تفو على شرفك وشرف امثالك من الارهابيين
صاحب اسبقيات و سجل اجرامي حافل بالسرقات و السلب و النهب و اعتداءات و هارب من العدالة و بتاجر بالمخدرات ، هربان منذ سنين من حكم قضائي في بلدة. مثال حقيقي عن جماعات الطواحش، لعنة اللة عليك اللة لا يرحمك و اللة برئ منكم و من لفعالكم،
ليش عم تسبوه ان شاء الله محسبين الالمان استقبلوكم لسواد عيونهم, هم مكرهين و ما عندهم حل تاني لأنه لو سكروا حدودهم لفلست ألمانيا بظرف نص سنة.
انت ما ناقصك هبل
تلحس ماتيسر لك وماتعسر عليك .
بس افهم وفق اي نظرية اقتصادية بظها تفلس
يغرقوهن بالبحر يا أما يرفعو حيط يا يدفعو لجماعة اوروبا الشرقية المتعصبين والمتخلفين متلك ومتل البغل دادي تبعك ليصيدوهن صيد من الغزلان.
إلى جهنم وبئس المصير
نبينا محمد في يوم العقبه كان أشد من يوم أحد نزل إليه سيدنا جبريل و معه ملك الجبال حيث قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا
هؤلاء أمثال هذا الغبي الذين يشوهون صورة الإسلام …الإسلام بريء منهم ..بعملهم هذا سوف يخرج من أصلاب الذين كفروا من يشرك بالله
قال الله تعالى ..بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون *إنما يتذكر أولو الألباب *
إذا هذا الشخص غبي لدرجه إنه لم يستطع معالجة و تحليل أفكاره لدرجة قد تصل لأولو الألباب أو حتى أن يسأل أهل الذكر في عال عدم وصوله للحل الأمثل لكنه وصل إلى شيء الإسلام يتبرىء منه بجميع أشكاله و صوره
الله يهديكم جبتم العار وإن كنتم تحضرون لغزونا فنحن لسنا لقمة سائغة وسنردع كل معتد يا عربان داعش. سقط القناع عن الوجوه الغابرة وحقيقة الرعاع باتت ظاهرة
يلعن روحك ويلعن شرفك واطي ,, ويلعن البغدادي تبعك يا صرمايه ,, روح حارب حكامك الكلاب يا واطي , فرجينا مراجلك بايران يا عرصا
عندما نزل سيدنا جبريل و معه ملك الجبال و كان يوم العقبة حيث كان أشد يوم على رسول الله طغى أهل قريش إلى أبعد الحدود فقال ملك الجبال لرسول الله إن شئت أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل أرجو أن يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله و لا يشرك به شيئا
هذا الغبي و أمثاله يريدون قتل أي شخص لا يسلم بأي دين تتحدثون و النبي يقول ارجو أن يخرج الله منهم من يعبد الله
و الآن ما نراه في الشرق الأوسط من اقتتال شيعي و سني إلا هو تحريض أمريكي للقضاء على الإسلام بفرعيه السني و الشيعي الذي القاسم المشترك بينهم القرآن و طبعا مشايخ الشيعه يلي يسبو الصحابه كلهم ممولين من أمريكا
هذا كله لم يأتي بالصدفه حتى مؤسس الفيس بوك يسمح لهذه المشايخ بتداول علني على جميع صفحات الفيس بسب و شتم الصحابه و سيدتنا عائشه لكي ينجر الإسلام إلى الفتنه و يغلي الدم و يصبح هناك تفرقه و اقتتال
1- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما))[2].
2- وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما))[3].
وعن رفاعة بن شدّاد[4] قال: كنتُ أقوم على رأس المختار بن أبي عبيد[5] الكذّاب مدَّعي النبوّة، فلمّا تبيّنتُ كذبَه هممتُ ـ والله ـ أن أسلّ سيفي فأضرب به عنقَه، فأمشي بين رأسه وجسده، حتّى ذكرتُ حديثًا حدّثنا به عمرو ابن الحمِق رضي الله عنه[6] قال: سمعت النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أمَّن رَجلاً على نفسه فقتله أُعطيَ لواءَ الغدر يوم القيامة))[7]، وفي لفظ: ((من ائتمَنه رجلٌ على دمِه فقتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرًا))[8]، وفي لفظ: ((أيّما رجل أمّن رجلاً على دمه فقتله فقد برِئت من القاتل ذمّة الله وإن كان المقتول كافرًا))[9].