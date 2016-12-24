الهيئة العليا للمفاوضات و فصائل من الجيش الحر تنفي تلقيها دعوة لـ ” اجتماع كازخستان “

أكدت المعارضة السورية عدم تلقيها دعوة لحضور اجتماعات أستانا في كازاخستان.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة نور الدين الزنكي، بسام حج مصطفى، أن لا معلومات لديه عن الاجتماع، ولم يعلن أي فصيل تلقيه دعوة أو رغبته بالحضور حتى الآن.

وقالت قناة العربية، إن الاجتماع بين ممثلي الفصائل العسكرية والحكومة التركية لم ينته بعد.

وكان المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض رياض نعسان آغا، نفى وصول دعوات “للهيئة” بهذا الخصوص، بحسب المصدر ذاته.

أما الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فكان قد أعلن الجمعة، أن روسيا وإيران وتركيا وبشار الأسد، وافقوا على “إجراء محادثات جديدة تهدف لحل الصراع في سوريا بمدينة أستانة عاصمة كازاخستان”.

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