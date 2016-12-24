كتيبة شرطة الاحتلال الروسي العسكرية تصل إلى #حلب ( فيديو )
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روسيا ترسل كتيبة ” الشرطة العسكرية الروسية ” إلى حلب بهدف ” توفير الأمن “
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2 ساعتين مضت أخبار البلد, أهم الأخبار تعليق واحد
كتيبة شرطة الاحتلال الروسي العسكرية تصل إلى #حلب ( فيديو )
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رغم احتقاري للمنظومة السوفيتية بشكل عام لانه لا يأتي معها سوى الفساد و النجاسة و القمع، الا ان وجود الروس في شوارع حلب رغم اجرامهم افضل من كلاب الشيعة و الجرب العلوي أنجس خلق الله. اقل شي داعسين عراسهون و راس اسيادهون.