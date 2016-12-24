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كتيبة شرطة الاحتلال الروسي العسكرية تصل إلى حلب ( فيديو )

‏2 ساعتين مضت أخبار البلد, أهم الأخبار تعليق واحد

كتيبة شرطة الاحتلال الروسي العسكرية تصل إلى #حلب ( فيديو )

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عكس السير

تعليق واحد

  1. كابوس
    ديسمبر 24, 2016 , 12:46 م في 12:46 م

    رغم احتقاري للمنظومة السوفيتية بشكل عام لانه لا يأتي معها سوى الفساد و النجاسة و القمع، الا ان وجود الروس في شوارع حلب رغم اجرامهم افضل من كلاب الشيعة و الجرب العلوي أنجس خلق الله. اقل شي داعسين عراسهون و راس اسيادهون.

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