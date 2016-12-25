بشار الأسد : ببالغ الأسى و الحزن تلقينا نبأ الطائرة الروسية المنكوبة

بعث بشار الأسد اليوم برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقتلى الطائرة الروسية “تو 154”.

وجاء في البرقية، بحسب ما أورد إعلام النظام : “ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ الطائرة الروسية المنكوبة التي كانت تقل أصدقاء أعزاء أتوا ليشاركونا وأهل حلب فرحتهم بالنصر والأعياد”.

وأضاف : “إننا إذ نترحم على أرواح الضحايا ونعزيكم ونعزي كل أفراد أسرهم نؤكد لكم أننا شركاء في هذه المسيرة المشرفة ضد الإرهاب والعدوان والتكفير وأن أفراحنا وأتراحنا واحدة”.

وتابع : “نشد على أياديكم في هذا الحادث المؤلم ونقدم تعازينا لكل الشعب الروسي مع صلواتنا لكم بالصبر وتجاوز هذه المحنة والاستمرار في حربنا على الإرهاب كي نرسي أسس الاستقرار والأمان والسلام لبلدينا وللبشرية جمعاء”.

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