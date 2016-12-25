بشار الأسد : ببالغ الأسى و الحزن تلقينا نبأ الطائرة الروسية المنكوبة

بعث بشار الأسد اليوم برقية تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقتلى الطائرة الروسية “تو 154”.
وجاء في البرقية، بحسب ما أورد إعلام النظام : “ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ الطائرة الروسية المنكوبة التي كانت تقل أصدقاء أعزاء أتوا ليشاركونا وأهل حلب فرحتهم بالنصر والأعياد”.
وأضاف : “إننا إذ نترحم على أرواح الضحايا ونعزيكم ونعزي كل أفراد أسرهم نؤكد لكم أننا شركاء في هذه المسيرة المشرفة ضد الإرهاب والعدوان والتكفير وأن أفراحنا وأتراحنا واحدة”.
وتابع : “نشد على أياديكم في هذا الحادث المؤلم ونقدم تعازينا لكل الشعب الروسي مع صلواتنا لكم بالصبر وتجاوز هذه المحنة والاستمرار في حربنا على الإرهاب كي نرسي أسس الاستقرار والأمان والسلام لبلدينا وللبشرية جمعاء”.
عكس السير
قيم الخبر
تعرف اذن الحزن والاسى الم يحزنك اطفال حلب وانت تقتلهم مع اصدقائك الروس ومجرمي فارس بالصواريخ والبراميل الم تحزن وهم يموتون جوعا وعطشا وتجمدا من البرد وعلى مليون سوري ذبحتهم دون ان يرف لك جفن الم تشعر بالاسى لبلد دمرته بالكامل ايها المجرم الحقير
انا لست ممن يشمتون بموت احد ولكني سارقص طربا اذا وصلني خبرك انت وكل عائلتك دون اي استثناء منكم
فعلا شي بيقطع القلب ٠ هل تصدقون السفّاح المعتوه زعلان وتكاد الدمعة تنفر من عينه عطفا وشفقة على أولياء نعمته ٠ والله صدق فيك كلام الباتاني الذي يعيش في احدى دول الخليج العربي عندما شتم احد الأشخاص وقال له ( انت في واحد ماما ٠ بس في بابا كتير ) ٠
زعلان يا واطي ياكلب على شوية انجاس وما نك زعلان على اطفال حلب اللي ماتوا تحت القصف تذكر ان الله يمهل ولا يهمل وان مصيرك قادم لترى كيف سيزعل عليك من قتلتهم وشردتهم