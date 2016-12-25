وزير الخارجية التركي : أقول للذين يتهموننا ببيع حلب .. لماذا نبيع حلب ؟

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أغلو: “نحن لا نساوم أحدًا حول وضع الأراضي السورية، وليست لدينا مطامع فيها”.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره اجتماع لجمعية الصناعيين المستقلين ورجال الأعمال (موسياد)، في ولاية أنطاليا، غربي البلاد، يوم السبت.

وأضاف: “أقول للذين يتهموننا ببيع حلب.. لماذا نبيع حلب؟، سيما وأننا رأينا الظلم الذي شهدته المدينة ورأينا من هو الظالم”. (ANADOLU)

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