لاعبو مانشستر سيتي الأكثر تهديفاً في الدوري الإنكليزي الممتاز

كشفت إحصائيات نشرتها صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية أن لاعبي #مانشستر_سيتي هم الأكثر تهديفًا في الدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بعد مرور 17 جولة من منافسات الموسم الرياضي الجاري 2016-2017 ، بينما لاعبو سندرلاند هم الأقل تسجيلاً.

وبحسب التقرير، فإن “السيتزن” سجل 36 هدفًا بفضل 12 لاعبًا يتقدمهم الأرجنتيني سيرجيو اغويرو بـ 10 أهداف، ثم الجناح الإنكليزي رحيم ستيرلينغ برصيد 5 أهداف، كما ضمت قائمة الهدافين مدافعين مثل الأرجنتيني بابلو زاباليتا والصربي ألكساندر كولاروف.

كما اوضحت الإحصائيات بأن أندية بورنموث وليفربول و بيرنلي وليستر سيتي وواتفورد قد تداول على تسجيل أهدافها 11 لاعبًا من كل نادٍ.

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، تناوب على تسجيل أهداف ناديي تشيلسي وأرسنال عشرة لاعبين، أبرزهم الإسباني دييغو كوستا الذي يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفاً من أصل 35 هدفًا سجلها “البلوز” ، بينما برز المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من جانب “الغينرز” الذي سجل 12 هدفًا من أصل 38 هدفاً سجلها هجوم “المدفعجية ” .

وبدوره، سجل توتنهام هوتسبير أهدافه الـ 29 بفضل 9 لاعبين أبرزهم هاري كين برصيد سبعة أهداف، فيما سجل نادي ويست بروميتش ألبيون أهدافه الـ 23 بفضل 9 لاعبين أيضًا منها سبعة أهداف وقّعها سالومون روندون بمفرده.

أما أهداف أندية ايفرتون وهال سيتي و مانشستر يونايتد و ستوك سيتي و ويست هام يونايتد فتداول على تسجيلها 8 لاعبين، بينما تداول على تسجيل أهداف ناديي ميدلزبره وساوثهامبتون 7 لاعبين، فيما سجل أهداف سوانزي سيتي 6 لاعبين.

و لم يسجل من فريق سندرلاند سوى ثلاثة لاعبين وقعوا على 15 هدفًا منها 8 أهداف حملت توقيع المهاجم المخضرم جيرمين ديفو .

وبحسب التقرير، فإن نادي أرسنال بحوزته رقمًا فريدًا، بعدما سجل أهدافه الـ 53 في مسابقة “البريميرليغ” خلال منافسات الموسم الرياضي 1993-1994 بفضل 6 لاعبين فقط ، بينما سجل بيرنلي أهدافه الـ 28 في الموسم 2014-2015 بفضل 7 لاعبين، شأنه شأن نادي فولهام خلال موسم 2001-2002 عندما سجل 36 هدفاً.

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