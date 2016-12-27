البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب أعلى ” راتب صاف ” في العالم

لا يزال المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي ريال مدريد الإسباني صاحب أعلى راتب صافٍ في العالم، رغم الرواتب الضخمة التي تمنحها الأندية الصينية في الآونة الأخيرة.

وبحسب تقرير نشرته ” ذا صن ” البريطانية، فإنه باحتساب الرواتب الصافية أي قبل أن تخصم منها الضرائب، فإن الرواتب الأعلى في العالم تبقى لنجوم الدوري الإسباني وعلى رأسهم رونالدو، في وقت ان الدوري الصيني يمنح رواتب عالية خالية من الضرائب مما يجعلها اقل من تلك التي يتقاضاها اللاعبون الكبار في إسبانيا التي تفرض عليهم هناك ضرائب عالية.

وفي وقت تفرض الحكومات الأوروبية ضرائب مرتفعة على رواتب الموظفين خاصة بعد الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008 ، فإن الصين تحاول المراهنة على رواتب عالية ومعفية من الضرائب لاستقطاب ألمع النجوم من القارة العجوز، ومن مختلف القارات في إطار سياسة النهوض بكرة القدم الصينية.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، يتقاضى رونالدو من الخزينة الملكية سنويا ما يصل إلى 52 مليوناً و 600 ألف جنيه إسترليني اثر رفع راتبه قبيل أسابيع بعد تمديد عقده مع “الميرنغي” لغاية 2021.

ويأتي ثانياً المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الذي يتقاضى راتباً سنويًا صافيًا بـ 51 مليونًا و 800 ألف باوند إسترليني ، وهو الراتب المرشح لتجاوز راتب رونالدو بعد تمديد عقد إقامته في قلعة ” الكامب نو ” في قادم الأيام.

وجاء ثالثاً المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يتقاضى من نادي برشلونة راتبًا سنويًا بـ 39 مليونًا و 700 ألف جنيه بعد تمديد عقده مع “البارسا”.

وحل رابعاً الويلزي غاريث بيل الذي يتحصل من الخزينة الملكية على راتب سنوي صافٍ قدره 39 مليون باوند ، ثم نجد بعده المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز الذي استفاد من رفع راتبه السنوي الصافي إلى حدود 33 مليوناً و 600 ألف جنيه بعد تمديد عقده مع نادي برشلونة لغاية 2021.

أما البرازيلي أوسكار الذي انتقل من نادي تشيلسي إلى نادي شنغهاي شينهوا الصيني خلال الشهر الجاري ، فيحتل راتبه المركز السادس بـ 26 مليون جنيه إسترليني، ولكنه معفيّ من الضرائب بفارق مليون و 600 ألف باوند عن راتب الأرجنتيني إزيكييل لافيتزي لاعب هيبي شينا فورشن الصيني.

وفي المركز الثامن نجد راتب المهاجم الكولومبي خاميس رودريغيز نجم وسط نادي ريال مدريد الذي يتقاضى راتبًا صافيًا قدره 24 مليوناً و 500 ألف جنيه، يليه مواطنه راداميل فالكاو هداف نادي موناكو الفرنسي الذي يحصل سنويا على 21 مليوناً و 900 ألف باوند إسترليني خالية من الضرائب .

وفي المركز العاشر يأتي راتب المهاجم الإنكليزي واين روني الذي يتقاضى من خزينة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي سنويًا ما يصل إلى 19 مليوناً و 900 ألف جنيه إسترليني.

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