القبض على 4 متهمين باغتصاب سائحة أميركية في الهند

أعلنت الشرطة الهندية أنها اعتقلت أربعة رجال للاشتباه في اغتصابهم سائحة أميركية جاءت إلى نيودلهي وحدها في وقت سابق من هذا العام، في حادثة أخرى من العنف الجنسي.

وقال الشرطي راكيش كومار إنه تم إلقاء القبض ، على المشتبه فيهم، وهم مرشد سياحي ومساعده وسائق سيارة وعامل فندق.

ووفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، قالت المرأة في شكواها للشرطة إن الرجال الأربعة اغتصبوها بعد أن تم تخديرها في غرفة فندق في أبريل. وأنكر الرجال الاتهامات.

وعادت المرأة إلى الولايات المتحدة وتقدمت ببلاغ عن طريق البريد الإلكتروني إلى مفوض الشرطة في نيودلهي. وعادت إلى العاصمة الهندية في وقت سابق هذا الشهر لمتابعة القضية.

وتسلط الواقعة الضوء على استمرار العنف ضد النساء في الهند على الرغم من تشديد القوانين ضد الاعتداء الجنسي وهو ما فرض بعد وفاة امرأة شابة في سنة 2012 كانت على متن حافلة في نيودلهي لتعرضها لاغتصاب جماعي.

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