النجمة الأميركية سكارليت جوهانسون تتربع على عرش الإيرادات لعام 2016

مُنحت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون لقب أعلى النجوم تحقيقا للإيرادات في العام 2016 بفضل أدوارها في فيلمي ” كابتن أميريكا “سيفيل وور” و”هيل سيزر”.

وذكرت مجلة فوربس أن جوهانسون تفوقت على كريس إيفانز وروبرت داوني جونيور زميليها في فيلم “كابتن أميريكا” بفضل إيرادات فيلمها الثاني “هيل سيزر” في 2016.

ووصلت إيرادات فيلمي جوهانسون إلى 1.2 مليار دولار في شباك التذاكر على مستوى العالم هذا العام، فيما حصد فيلم “كابتن أميريكا: سيفيل وور” 1.15 مليار دولار.

وقد حقق فيلم ” كابتن أمريكا: سيفيل وور” أعلى الإيرادات على مستوى العالم في عام 2016 وفقا لموقع ” بوكس أوفيس موجو دوت كوم”، والفيلم من إنتاج شركة “والت ديزني”، وبدأ عرضه في مايو/أيار وهو يروي الصراع بين أبطال القصص المصورة لمارفل مثل أيرون مان وسبايدر مان وبلاك ويدو وآنت مان.

وهيمنت على قائمة مجلة فوربس أفلام الأبطال الخارقين والأفلام المستوحاة من كتب القصص المصورة مثل “باتمان فيرسيس سوبرمان: دون أوف جاستيس” و”ديدبول”.

وقد حلّت الممثلة الأسترالية مارغوت روبي في المرتبة الرابعة بعد أن حققت 1.1 مليار دولار بفضل أدوارها في فيلمي “الفرقة الانتحارية” و”أسطورة طرزان” من إنتاج شركة وارنر برازرز.

ودخلت قائمة فوربس لأول مرة الممثلة البريطانية فيليسيتي جونز عن دورها في فيلم “روغ وان” وهو واحد من سلسلة أفلام حرب النجوم، وفيلم الإثارة “الجحيم”، وفيلم الخيال المثير للأطفال “الوحش ينادى” (ايه مونستر كولز)، واحتلت جونز المركز التاسع في القائمة بـ805 ملايين دولار.

الجدير بالذكر أن مجلة فوربس تُجري حساباتها استنادا إلى مبيعات التذاكر العالمية لأفلام كبار ممثلي هوليوود لكن حساباتها لا تشمل أفلام الرسوم المتحركة مثل فيلم (فياندينج دوري) من إنتاج ديزني وهو ثاني أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في 2016 حيث حصد 1.02 مليار دولار في شباك التذاكر. ( reuters )

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