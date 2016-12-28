بعد أن نهبهم على مدار سنوات .. النظام يعيد تذكير طلاب التعليم المفتوح : شهادتكم ثقافية و لا تهدف لتمكينكم من ممارسة مهنة

قال معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب رياض طيفور (حكومة النظام) إن “الهدف الأساسي من نظام التعليم المفتوح هو التثقيف الاجتماعي ورفع مستوى الثقافة لدى الطالب وليس الهدف منه ممارسة مهنة على أساس الشهادة الممنوحة أو متابعة التحصيل العلمي في الدراسات العليا، ولكن هذا النظام التعليمي انحرف عن هدفه”.

وتأتي هذه التصريحات التي نقلها الإعلام النظامي عن المعاون، لتأكد أن “التعليم المفتوح” في سوريا لم يكن إلا عملية نصب واحتيال قامت بها سلطات النظام لتنهب من السوريين الذين لم تتمكن من نهبهم في مجالات أخرى.

والتعليم المفتوح هو نظام تعليمي معتمد في معظم دول العالم، ويعتبر بالنسبة للكثير منها أكثر جودة من التعليم التقليدي كونه “اختصاصي” بشكل أكبر، كما أن شهادة التعليم المفتوح السورية يعترف بها عالمياً، ويمكن لحاملها التقدم للوظائف على أساسها أو إكمال الدراسات العليا في اختصاصه.

وكانت حكومة النظام تلاعبت بمئات الآلاف من الطلاب الذي سجلوا في برامج التعليم المفتوح، وخدعتهم بالقول إن شهادتهم معترف بها ومنحتهم فرصة التخرج وإكمال الدراسات العليا، قبل أن يصطدم الخريجون بحقيقة أن المبالغ الطائلة التي قاموا بدفعها خلال سنين دراستهم، كانت ثمناً لـ “شهادة” لا قيمة لها في سوريا، إلا فيما ندر.

عكس السير