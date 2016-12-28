وفاة نجمة ” حرب النجوم ” كاري فيشر تضع ” ديزني ” في ورطة

فارقت الممثلة، كاري فيشر، نجمة سلسلة أفلام حرب النجوم والتي لعبت دور “الأميرة ليا”، الحياة عن عمر يناهز الـ 60 عاما.

وتعرضت كاري فيشر لنوبة قلبية على متن الرحلة الجوية المتجهة من لندن إلى لوس أنجلس، لتنقل على إثرها إلى مستشفى قريب عند هبوط الطائرة، وذلك يوم الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول وفقا لـ TMZ.

وأكد متحدث باسم العائلة وفاة فيشر صباح يوم الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول، وذلك في حديث مع مجلة بيبول جاء فيه: “لقد كانت محبوبة من قبل الجميع وسوف نفتقدها جدا”.

وقال بوب ايغر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني: “سيكون لفيشر مكانة خاصة على الدوام في قلوب متابعي حرب النجوم، وكذلك نحن المحظوظين بالتعرف عليها عن قرب”.

ويذكر أن شريكها في التمثيل النجم، مارك هاميل، تقاسم حزنه مع متابعيه على تويتر.

وقالت شركة ديزني: “إن فيشر كانت قد انتهت من تصوير دورها في فيلم حرب النجوم “ابيسود 8″ المقرر طرحه عام 2017″، وكان من المتوقع أن تلعب فيشر دورا كبيرا في الجزء التاسع من السلسلة والمقرر عرضه عام 2019، مما يضع الشركة في ورطة البحث عن بديل لها”.

وقال كولين تريفورو، مخرج سلسلة أفلام حرب النجوم، في مقابلة أجريت في كانون الثاني 2016: “أنا متحمس لإيجاد مساحات جديدة لشخصيتي “الأميرة ليا” وشقيقها التوأم “لوك سكايووكر”.

وطبقاً لما اوردت قناة روسيا اليوم ، بدأت كاري فيشر، ابنة المغني أدي فيشر والممثلة ديبي رينولدز، مسيرتها الفنية في فيلم “شامبو” عام 1975، وحققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في الثلاثية الأصلية لحرب النجوم، وفيلم حرب النجوم “صحوة القوة” الذي صدر العام الماضي.

كتبت كاري فيشر 4 روايات و3 سير ذاتية، كما كشفت في أحدث مذكراتها عن أنها كانت على علاقة غرامية مع الممثل، هاريسون فورد، الذي لعب دور “هان سولو”، وذلك في أثناء تصوير فيلم حرب النجوم. وكان عمرها آنذاك 19 عاما، وكان فورد متزوجا ولديه طفلان.

وقال فورد في بيان ينعي فيه وفاة الممثلة النجمة، إن فيشر كانت مرحة وشجاعة وفريدة من نوعها، لقد عاشت حياتها بشجاعة، وسنفتقدها جميعا.

عانت فيشر خلال حياتها من ظروف قاسية أدت إلى تدهور حالتها النفسية وإدمانها المخدرات، وكثيرا ما كانت تناقش هذه المواضيع التي ذكرتها في مذكراتها خلال السنوات الأخيرة.

شاركت فيشر في العديد من الأفلام ومنها: بلوز برذرز، هانا وأخواتها، ولكن الدور الذي جلب لها الشهرة هو “الأميرة ليا” في ثلاثية حرب النجوم الأولى.

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