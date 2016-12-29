مهندسون سوريون يعيدون تأهيل شبكات المياه في ريف إدلب ( فيديو )

نفذت منظمة المهندسين السوريين للإعمار والتنمية، مشروع تأهيل وتوسيع شبكة المياه في بلدة تل الكرامة بريف إدلب.

وأتمت المنظمة المشروع بالتعاون مع المجلس المحلي للبلدة، ومع منظمات ومبادرات إنسانية.

وتضمن المشروع، تأهيل شبكة المياه بشكل كامل وتوسعتها بمسافة 950 متراً.

وقال المهندس “خالد الحسين”، أحد المشرفين على المشروع، إن هناك نقصاً كبيراً في مياه الشرب في كل أنحاء سوريا، ومن أهم الأسباب التي أدت لذلك “نقص الصيانة والمعدات اللازمة”.

وأضاف الحسين في تصريحات لإذاعة “حارة إف إم”، أن المشروع لا يقتصر على تأمين مياه الشرب فقط، بل يشمل أيضاً إقامة ورشات تدريبية لوحدة المياه في المجلس المحلي، كي يتمكن القائمون عليها من الاستمرار بإدارة المحطة والشبكة بشكل جيد.

وأشار إلى أن ريف إدلب عموماً يعتمد على الآبار للحصول على مياه الشرب، الأمر الذي يحتاج مولدات ومضخات ولوحات كهربائية.

وقام القائمون على المشروع بصيانة مولدة وشراء أخرى، إلى جانب إصلاح 3 لوحات كهربائية ومضختين أفقيتين، وإنشاء 15 غرفة تفتيش بيتونية لتحقيق التوزان في الشبكة.

ووصل مقدار الجباية الرمزية، التي تهدف إلى ضمان استمرارية المشروع، إلى نسبة 50 بالمئة من سكان البلدة، ويأمل القائمون عليه وعلى المجلس المحلي ارتفاعها في الأشهر المقبلة لضمان الحصول على المقومات الأساسية للاستمرار، وهي الوقود ومواد تعقيم المياه، ومستلزمات الصيانة الدورية.

وأكد الحسين أن المنظمة بصدد تنفيذ مشاريع مماثلة في كل من الدانا وترمانين وحزرة.

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