وفاة الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز حزناً على ابنتها الراحلة كاري فيشر

ذكر تقرير إخباري أن الممثلة الأمريكية ديبي رينولدز توفيت عن عمر ناهز 84 عامًا بعد نقلها إلى مستشفى إثر الاشتباه في إصابتها بجلطة دماغية، وذلك بعد يوم من وفاة ابنتها الممثلة كاري فيشر.

وقال تود فيشر، ابن الممثلة الراحلة، لمجلة “فارايتي” التي أوردت النبأ: “لقد أبدت رغبتها في أن تكون مع كاري” ، وكانت رينولدز قد نقلت إلى المستشفى أمس الأربعاء.

وقالت شبكة إرم نيوز نقلاً عن موقع “تي إم زد” ، إن رينولدز التي لعبت دور البطولة في فيلم “الغناء تحت المطر” عام 1952، كانت في منزل ابنها تود فيشر في بيفرلي هيلز ظهر امس الأربعاء عندما باغتها المرض وتم استدعاء سيارة إسعاف لها.

وكانت ابنة رينولدز، كاري فيشر، التي ذاع صيتها من خلال أداء دور الأميرة ليا في سلسلة أفلام حرب النجوم، قد توفيت الثلاثاء الماضي بعد إصابتها بأزمة قلبية في رحلة جوية من لندن إلى لوس أنجلوس.

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