بماذا هتف صدام حسين قبل أن يصعد إلى حبل المشنقة ؟ ( فيديو )

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هذا المجوسي القذر كريم شهبوري (موفق الربيعي ) اكبر كذاب بالتاريخ
ليس دفاعا عن صدام حسين ولكن اذكر بعد تنفيذ حكم الإعدام صرح لقناة الجزيرة ان صدام حسين كان مرتبك وكان يرتجف من الخوف
الان يقول ما يناقض كلامه
تفووووووووووو عليك وعلى كل كلاب أمريكا