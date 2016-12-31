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بماذا هتف صدام حسين قبل أن يصعد إلى حبل المشنقة ؟ ( فيديو )

‏1 ساعة مضت سياسة تعليق واحد

بماذا هتف صدام حسين قبل أن يصعد إلى حبل المشنقة ؟ ( فيديو )

عكس السير

تعليق واحد

  1. 911
    ديسمبر 31, 2016 , 9:42 م في 9:42 م

    هذا المجوسي القذر كريم شهبوري (موفق الربيعي ) اكبر كذاب بالتاريخ
    ليس دفاعا عن صدام حسين ولكن اذكر بعد تنفيذ حكم الإعدام صرح لقناة الجزيرة ان صدام حسين كان مرتبك وكان يرتجف من الخوف
    الان يقول ما يناقض كلامه
    تفووووووووووو عليك وعلى كل كلاب أمريكا

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