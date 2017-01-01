البطريرك أفرام الثاني : ” إنتصار حلب تحقق بصمود الشعب وتلاحمه مع الجيش العربي السوري “

زعم البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أن “انتصار حلب هو تأكيد انتصار سورية القريب على الإرهاب مشددا على أن هذا النصر الذي تحقق بصمود الشعب وتلاحمه مع الجيش العربي السوري هو انتصار لثقافة الحياة والحضارة والإنسانية”.

وقال البطريرك خلال استقباله المهنئين بالعام الجديد في كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس، بحسب ما نقل عنه إعلام النظام، إن “رسالتنا للعالم أجمع هي رسالة محبة وأخوة وأن السوريين الذين صدروا الحضارة للعالم مصرون على معاودة الإعمار والبناء” داعيا كل من غرر بهم للعودة إلى حضن الوطن وأن يعملوا مع أخوتهم لاعادة اعمار البشر والحجر.

وتوجه البطريرك إلى ” الله تعالى أن يحفظ سورية وشعبها وجيشها وقائدها السيد الرئيس بشار الاسد”.

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