حلب : سهيل الحسن خلفاً لأحد أكبر المجرمين في تاريخ سوريا في رئاسة فرع المخابرات الجوية

تناقلت مصادر إعلامية موالية أنباء تفيد بتعيين #سهيل_الحسن ، قائد ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها اسم “قوات النمر”، رئيساً لفرع المخابرات الجوية في حلب.

وأفادت المصادر الموالية بأنه “بتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد سيادة اللواء جميل حسن مدير الادارة العامة للمخابرات الجوية يكلف سيادة العميد سهيل الحسن النمر بمهمة رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب”.

وسرعان ما أكد، صبي الحسن ومرافقه الشخصي، شادي حلوة، صحة هذه الأنباء، وأكد في منشور على صفحته في فيسبوك، اطلع عليه عكس السير، أن سهيل الحسن بات “رئيسا لفرع المنطقة الشمالية للمخابرات الجوية”.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع الإعلان عن ترفيع سهيل الحسن (47 عاماً) إلى رتبة “عميد”.

وسيخلف الحسن، اللواء #أديب_سلامة ، أحد أبرز رموز الإجرام النظامي في حلب، وأبرز ما يتذكره الحلبيون عن فرع المخابرات الجوية في عهد سلامة، هو جثث المدنيين المعتقلين التي كان يتم رميها على الأوتستراد بالقرب من مبنى الفرع، والتي غالباً ما تكون محترقة ومشوهة بطريقة وحشية.

وكان الحسن قد تعم تعويمه من قبل النظام وإعلامه على مدار السنوات الثلاثة الماضية ليصبح القائد الأوحد الذي لا يشق له غبار، والذي يتم إرساله إلى الجبهات المستعصية لتحقيق الانتصار فيها، قبل الانتقال إلى جبهات أخرى.

ولقب الموالون الحسن بـ “النمر”، وبات ضلعاً للمثلث المقدس بالنسبة لهم (البوط – رأس بشار بين نجمتي العلم – الحسن).

من جهة أخرى، فإن العديد من الموالين استنكروا على استحياء تعاظم شأن الحسن، ونقله من جبهة إلى أخرى واعتباره المخلص الوحيد، ما يعني أن “الجيش” لم يعد يملك إلا ضابطاً واحداً قادراً على إحراز الانتصارات.

واشتهر الحسن بتصريحاته الكوميدية وخطبه “التحشيشية” التي دفعت الموالين في بعض الأحيان إلى اتهام شادي حلوة بتشويه سمعة الحسن وتقصد إظهاره بهذه الصورة الغبية.

ولم يعرف ما إذا إن كان تعيين الحسن -إن صح- سينهي تواجده الميداني ويغيبه عن الساحة العسكرية والإعلامية، أو أنه سيكون تعييناً شكلياً وسيستمر الحسن بالقيام بدوره المعتاد.

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