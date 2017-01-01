” شبيح كبير ” يعتدي بالضرب على أطباء في مشفى تشرين باللاذقية .. و مدير المشفى يرد : ” عادي بدكن تتعودوا لسا بتنضربوا كتير “

قالت وسائل إعلام موالية، إن مشفى تشرين الجامعي، في اللاذقية، شهد يوم الثلاثاء الماضي، قيام “شبيح كبير” بضرب وشتم عدد من الأطباء في قسم الإسعاف.

وأدت الحادثة إلى إضراب أطباء وممرضين في قسمي الداخلية والجراحة عن العمل.

وكان الشبيح قد طالب طبيباً بفحص صورة شعاعية لإحدى المريضات، وعندما طلب منه الطبيب الذهاب إلى الطبيب المختص عن الحالة بدلاً عنه، وجه له الشتائم والإهانات.

وعندما حاول الطبيب الاستعانة بأمن المشفى، طلبوا من المعتدي مسامحته وعدم ضربه مجدداً، بدلاً من مساعدته.

وتقدم الطبيب، بحسب الإعلام الموالي، وبعد أن قام الشبيح بضرب وشتم عدد من الأطباء، بشكوى لمدير المشفى، فما كان منه إلا أن أجاب : “عادي بدكن تتعودوا .. لسا بتنضربوا كتير”.

وبعد هذا الرد، أضرب الأطباء عن العمل لساعات، قبل أن يعودوا لأنهم “لا يستطيعون إلحاق الضرر بالمرضى”.

وختمت المصادر الموالية التي تناقلت تفاصيل الحادثة بالقول إنها ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للشبيح ذاته أن استخدم سطوته واعتدى على أطباء وممرضات، ودخل في إحدى المرات إلى المشفى وهو “مدجج بالقنابل”.

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