مصر : المبتهل إسلام السرساوي يقدم مجموعة من الابتهالات ” احتفالاً بأعياد الميلاد و الكريسماس ” ( فيديو )
1 ساعة مضت أهم الأخبار, كوكتيل
مصر : المبتهل إسلام السرساوي يقدم مجموعة من الابتهالات ” احتفالاً بأعياد الميلاد و الكريسماس ” ( فيديو )
عكس السير
احاا!
لا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم هل وصلت الأمور الى هذا المستوى من الابتذال ٠ ما هو الداعي عيد الميلاد يحتفل به النصارى الله يهنيهم ٠ لكن السؤال يا فضيلة الشيخ المحشش هل النصارى يحتفلون باعيادنا نحن المسلمين ٠ فعلا هناك مجموعة من الشعب المصري يللي بتحب الكولكة٠