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مصر : المبتهل إسلام السرساوي يقدم مجموعة من الابتهالات ” احتفالاً بأعياد الميلاد و الكريسماس ” ( فيديو )

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, كوكتيل 2 تعليقان

مصر : المبتهل إسلام السرساوي يقدم مجموعة من الابتهالات ” احتفالاً بأعياد الميلاد و الكريسماس ” ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. غير معروف
    يناير 1, 2017 , 4:51 م في 4:51 م

    احاا!

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  2. متغرب في بلاد الله
    يناير 1, 2017 , 5:15 م في 5:15 م

    لا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم هل وصلت الأمور الى هذا المستوى من الابتذال ٠ ما هو الداعي عيد الميلاد يحتفل به النصارى الله يهنيهم ٠ لكن السؤال يا فضيلة الشيخ المحشش هل النصارى يحتفلون باعيادنا نحن المسلمين ٠ فعلا هناك مجموعة من الشعب المصري يللي بتحب الكولكة٠

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