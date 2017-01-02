رونالدو : أصدقائي الحقيقيون من خارج كرة القدم

أكد اللاعب الدولي البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، أنه يعمل بكد وجهد كبيرين في التدريبات ليكون دائماً الأفضل في العالم، مشيراً في سياق آخر أنّ أصدقائه الحقيقيون ليسوا من عالم كرة القدم.

وقال رونالدو في مقابلة مع قناة ” أون تي في” المصرية، رداُ على سؤال حول سر نجاحه:” إنّه الإخلاص، الأمر لا يتعلق بعدد ساعات التدريب ولكن في القيام كل مرة بشيء إضافي والحفاظ على تقديم المزيد، أحاول أن أكرس نفسي بـ100% لأجل ذلك”.

وأضاف قائلاً: “مهمتي هي أن أكون الرقم 1 وأن أحافظ على المستوى الذي وصلت له، أريد أن أكون اللاعب الأكثر قيمة ولكن هذا ليس حافزاً بالنسبة لي، بل الحافز هو أنني أريد أن أكون الأفضل وأن أستمتع بلعب كرة القدم”.

وعن الأصدقاء المقربين منه، قال النجم البرتغالي: “أصدقائي الحقيقيون هم من خارج عالم كرة القدم، لديّ علاقات جيدة كذلك داخل الوسط الرياضي ولكن أصدقائي من خارج عالم الكرة هم الأقرب لي، وهم من أثق بهم”.

وفي رده على سبب قيامه بالعديد من الأعمال الخيرية حول العالم، رد كريستيانو قائلاً: “هذا الأمر جعلني أشعر بشعورٍ جيد، أحاول القيام بذلك قدر ما أستطيع أنا وفريقي”.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، أوضح رونالدو أنه يحاول التأقلم مع الشهرة الكبيرة التي وصلها، حيث أجاب رداً على سؤال حول ما إذا كانت الشهرة تضايقه في حياته الشخصية : “لقد استمدت الكثير من الأشياء الطيبة منها وأهمها حب الناس، لها تأثير سلبي أيضاً ولكني أحاول التعامل معها. كنت أجد صعوبة في البداية من مضايقات الكاميرات، الصحافة والمصورين. بالطبع يضايقني ذلك أكثر عندما أقوم بالتسوق أو الخروج في نزهة”.

وعن علاقته بابنه، قال كريستيانو: “سأحاول إقناعه بلعب كرة القدم مثلي لكنني لن أجبره على ذلك، وأن لعب الكرة فسأريد أن أراه كمهاجم وليس كحارس مرمى، إنه يعلم أن أباه قام بالكثير من العمل لأجل أن يكون لديه منزل وسيارات جميلة”.

وعبّر رونالدو عن تفكيره في زيارة مصر ورؤية الإهرامات ونهر النيل بعد أن نصحه العديد من المقربين له بذلك.

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