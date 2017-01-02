فيلم ” روج وان ” يحافظ على صدارة إيرادات السينما الأميركية

حافظ فيلم (روجوان: ايه ستار وورز ستوري) على صدارة إيرادات السينما بأميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي بعد إيرادات اقتربت من 50 مليون دولار في ثلاثة أيام.

ويتوقع أن تبلغ إيرادات الفيلم نحو 64 مليون دولار بنهاية عطلة العام الجديد التي تمتد أربعة أيام ، الفيلم بطولة فيليسيتي جونز ودييجو لونا وألن توديك وإخراج جاريث إدواردز.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة (سينج) الذي أنتجته إلومينيشن-يونيفرسال في المركز الثاني بإيرادات بلغت 41.4 مليون دولار ويتوقع أن تبلغ إيراداته 53.7 مليون دولار في نهاية عطلة العام الجديد.

واحتل فيلم (باسنجرز) للممثلين كريس برات وجنيفر لورانس الترتيب الثالث بإيرادات وصلت إلى 16.1 مليون دولار.

في حين احتل فيلم (أساسينز كريد) المركز الرابع بعد أن جمع ثمانية ملايين دولار ويتوقع أن تصل إلى عشرة ملايين بنهاية العطلة. ( reuters )

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