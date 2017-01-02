يوفنتوس يسجل رقماً تاريخياً بفوزه في جميع مبارياته على ملعبه

حقق نادي #يوفنتوس الايطالي رقما قياسيا تاريخيا جديدا في #الدوري_الإيطالي خلال العام المنقضي 2016.

وتؤكد الإحصائيات بان كتيبة المدرب ماسيميليانو أليغري ، قد حققت الفوز في جميع مباريات “الكالتشيو” التي اقيمت على ملعبهم ، و دون ان تهتز شباك حارس الفريق المخضرم جيان لوجي بوفون لغاية الموسم الحالي ، و بانتصارات كاسحة في أغلب المباريات و البالغ عددها 20 مباراة.

هذا ودشن نادي يوفنتوس عام 2016 بفوز عريض على نادي فيرونا بثلاثة أهداف دون مقابل ، قبل ان يختم عامه بإنتصار عسير على نادي روما بهدف يتيم ، فيما كان قد سحق قبلها ناديي سامبدوريا بخماسية و وكالياري برباعية.

وطبقاً لما اوردت صحيفة إيلاف ، لم تتلقى شباك الحارس بوفون في ملعب يوفنتوس سوى 6 أهداف على مدار عام 2016 ـ كانت جميعها في مرحلة الذهاب من الموسم الحالي.

و يعتبر إنجاز نادي يوفنتوس الأول في تاريخ الدوري الإيطالي من حيث عدد الانتصارات بحسب ما أورده موقع “أوبتا ” المتخصص في الإحصائيات ، طالما أن هناك أندية أخرى لم تخسر على أرضها وفازت بجميع مبارياتها، إلا أن عدد إنتصاراتها لم يتعدى الـ 7 ، وهو الرقم الذي حققه يوفنتوس عام 1946 و جنوى عام 1929 بواقع خمسة انتصارات بينما سبق لتورينو أن حقق 20 انتصارا في عام 1948 دون ان يسجل العلامة الكاملة بما انه حقق تعادلا أيضا .

و تؤكد الأرقام أن “البيانكونيري” يظهر بشكل مغاير عندما يلعب على أرضه و أمام عشاقه بدليل انه قبل عامين وتحديداً في عام 2014 خاض 18 مباراة على ملعبه بمدينة تورينو ، حيث فاز في 17 مواجهة و تعادل في مباراة واحدة فقط ، أما في عام 2005 فقد خاض 20 مباراة ، فاز في 18 مباراة ، و خسارة مبارتين فقط .

و نجح يوفنتوس في احتكار لقب الدوري الإيطالي على مدار المواسم الخمسة الأخيرة ، فيما لايزال يتصدر جدول الترتيب خلال الموسم الحالي متجها لتحقيق اللقب السادس على التوالي .

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