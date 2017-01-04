بريطانية تعثر على بطاقة يانصيب رابحة في سلة المهملات !

اكتشفت السيدة البريطانية جوان جوينسون (37 عاماً) من منطقة ميريسايد بأن بطاقة #اليانصيب التي رمتها في حاوية القمامة قبل ثلاثة أيام ربحت مبلغ 66000 جنيه إسترليني، فهرعت إلى المنزل لاستعادة البطاقة من حاوية القمامة.

ولحسن الحظ، تمكنت جوان من العثور على البطاقة بعد ربع ساعة من البحث داخل الحاوية، وزفت البشرى لخطيبها ديلان أوكونور الذي كان يساعدها بالبحث عن البطاقة.

وطبقاً لما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تخطط جوان لإقامة حفل زفافها في أحد المنتجعات السياحية الفارهة بعد فترة خطوبة دامت 15 عشر عاماً.

وقالت جوان “فوجئت بأن البطاقة التي رميتها في القمامة ربحت مبلغاً كبيراً، لقد تحققت أمنيتي وأخيراً سأتمكن من الزواج من الرجل الذي أحب بعد 15 عاماً من الخطوبة”.

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