روسيا : مهمة حاملة الطائرات ” كوزنيتسوف ” قبالة سواحل سوريا ستنتهي هذا الشهر

توقع مصدر رسمي روسي أن تنتهي هذا الشهر مهمة حاملة الطائرات الروسية كوزنيتسوف قبالة سواحل سوريا في البحر المتوسط.

كما توقع المصدر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية أن تغادر الحاملة وطراد بطرس الأكبر البحر المتوسط باتجاه روسيا خلال يناير/كانون الثاني الحالي.

وقال المصدر إن الحاملة كوزنيتسوف تساهم حاليا في الجهود الرامية لمكافحة ما وصفه بالإرهاب في سوريا، في إشارة إلى التدخل العسكري الروسي المستمر منذ أكثر من عام في سوريا دعما لنظام بشار الأسد.

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن القوات الروسية بدأت عملية عسكرية واسعة ضد قوات المعارضة في ريفي حمص وإدلب بمشاركة حاملة الطائرات كوزنيتسوف.

وقبل ذلك بأسابيع، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقية نشر مجموعة من قوات بلاده الجوية على الأراضي السورية إلى “أجل غير مسمى”.

وشملت الاتفاقية اعتبار قاعدة حميميم الجوية السورية في ريف اللاذقية وبناها التحتية خاضعة لاستعمال الجانب الروسي بلا مقابل، وتتيح الاتفاقية لموسكو نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو معدات مطلوبة إلى سوريا دون دفع رسوم أو ضرائب. (ANADOLU)

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