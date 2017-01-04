عودة موقع التورنت الأشهر ” KickassTorrents ” مرةً أخرى بعد حظره

تفاجأ الملايين من زوّار موقع التورنت الأكبر والأشهر كيك أس KAT في شهر يوليو/تموز الماضي بأن السلطات الأميركية قد أغلقت الموقع وألقت القبض على صاحبه أرتم فولين.

وبعد فترة قصيرة من الإغلاق قامت مجموعة من المتحمسين لفكرة (KAT) من طاقم العمل بإطلاق منتدى Katcr.co آملين أن يعيدوا مجد كيك أس السابق في المستقبل القريب، بحسب موقع The Hacker News.

والآن لا يزال موقع Katcr.co يعمل بكامل طاقته كنسخة طبق الأصل من بوابة كيك أس الرئيسية، كما هو موضح بالتقرير.

واليوم أُطلق موقع KATcr.co/new، وهو لايزال خالياً من البيانات، ويساعد في إرجاع البيانات الكثيرون من طاقم العمل الأساسي وآخرون ممن كانوا يقومون برفع البيانات على الموقع السابق.

وقال فريق KATcr عن إطلاق الموقع الجديد، “مازال لدينا الكثير من رافعي البيانات الأساسيين، وهم مستمرون في مشاركتنا تلك البيانات حتى قبل عودة محرّكات التورنت للعمل. ونعد المستخدمين بأن يجدوا الكثير من البيانات مرفوعة من الأسماء التي لطالما تعودو عليها ووثقوا بها”.

على صعيد آخر، أمرت المحكمة الفيدرالية في أستراليا بحظر خمسة مواقع للتورنت في خلال 15 يوماً، وهي The Pirate Bay وTorrentz وTorrentHound وIsoHunt وSolarMovie.

ووفق ما اوردت هافينغتون بوست بنسختها العربية ، قد تبع إغلاق الموقع لاحقاً في هذا العام ظهور عدة مواقع مشابهة تدّعي كونها الموقع الأصلي ، وفي الواقع فإن العديد من تلك المواقع ما هي إلا مواقع احتيال، تستهدف سرقة المعلومات الشخصية وكروت الائتمان لمن لا يأخذ حذره من المستخدمين.

بينما يعد فريق KATcr القائم على موقع katcr.co/new بحماية المستخدمين وتوفير الأمان التام لهم في بوابتهم الإلكترونية الجديدة.

قال أحد أعضاء الفريق لـ TorrentFreak “لضمان حماية أعضائنا قد قمنا بإعادة بناء الكثير من العناصر والإبقاء على الآمن منها. وقد قمنا بذلك إيماناً منا بأن حماية المستخدم تأتي أوّلاً بغض النظر عن كم العناء الذي قد يتكلفه فعل ذلك”.

كما يؤمن طاقم عمل KATcr أيضاً بأنه سيتم إطلاق سراح مشغلي كيك أس الأصليين قريباً.

ملحوظة: في حال حدوث أية أعطال أثناء تحميل الموقع، حاول مرة أخرى، فالموقع يشهد كماً هائلاً من المتدفقين عليه مما قد يتسبب في الأعطال.

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