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” أبو صياح ” .. وفاة الممثل السوري رفيق سبيعي

‏1 يوم مضت أهم الأخبار, فلاش 24 تعليق

نعت مصادر إعلامية موالية الممثل “رفيق سبيعي، مشيرة إلى أنه توفي اليوم الخميس.

وأفادت المصادر، بحسب ما رصد عكس السير، إلى أن سبيعي توفي اليوم في #دمشق ، عن عمر ناهز الـ 87 عاماً.

ولد سبيعي في حي البزورية بدمشق (9/2/1930)، وعمل ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينات القرن الماضي، حيث صنع شخصية أبو صياح أو “قبضاي الحارة الشامية”، وهي الشخصية الأكثر شهرة له.

وشارك سبيعي في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام، وهو والد الممثلين سيف الدين سبيعي، وعامر سبيعي.

وعرف سبيعي بمواقفه الموالية لبشار الأسد وجيشه، على عكس نجله #عامر_سبيعي الذي اشتهر بمواقفه المعارضة وبأغنياته الثورية.

 

عكس السير

24 تعليق

  1. محمد
    يناير 5, 2017 , 4:32 م في 4:32 م

    احترموه ولا تشتموه تقديرا للبطل عامر سبيعي ابنه

    • طبيب مهجر
      يناير 5, 2017 , 4:53 م في 4:53 م

      صح .

    • الدكتور ابو محمد الحلبي
      يناير 5, 2017 , 9:40 م في 9:40 م

      كل من غنى للطاغوت
      كل من تغنى لافعال المجرمين
      عليهم لعنه الله و الوطن و الشعب
      ماذا بقي من فنه و شهرته و موهبته
      سوى العار الذي سيلاحقه الى يوم يبعثون
      الموت حق
      و لكن الخلود للذكرى التي تستحق التمجيد

  2. افضى الى ما قدمت يداه
    يناير 5, 2017 , 4:36 م في 4:36 م

    اللهم لا شماتة في موته ولا بالموت اجمالا ولكن لا ادري ماذا اخذ معه وقد تحمل وزر الدم السوري بتأييده للقاتل بشار على اي حال افضى الى ما قدمت يداه وارجو الله ان يحاسبه باعماله واقواله

  3. 007ج.بوند
    يناير 5, 2017 , 4:36 م في 4:36 م

    الله يرحمك يا عامر السبيعي…كنت ابن حلال وابن بلد.

  4. متابع
    يناير 5, 2017 , 4:52 م في 4:52 م

    ليس شماته ولكن خلي بشار ينفعك بعذاب القبر !!

  5. منال الحلبية
    يناير 5, 2017 , 4:57 م في 4:57 م

    قال احرار قال لك انتو وحوش مو بشر عم تشمتو بلميت

    • منال يا حلبية !!!!!!!
      يناير 5, 2017 , 8:34 م في 8:34 م

      اذا حضرتك حساسة لدرجة الانزعاج من كلمة قالها شخص لا نعرف دوافعه عن ميت واحد كان مؤيدا لقاتل سافل وقلت عنه انه وحش فما هو رأيك بالمجرمين القتلة من الايرانيين والروس والنظام والشبيحة والنبيحة الذين يؤيدونهم وكانوا مسؤولين عن مقتل مليون وجرح مليونين وسجن نصف مليون مات منهم مئة الف بالسجون وعن تشريد عشرة ملايين وتدمير عشرات المدن ومئات القرى
      واضح انك واحدة من جوقة النظام القاتل ومصابة بالحول او انك عوراء ترين بعين واحدة فقط

  6. ابراهيم الحمصي
    يناير 5, 2017 , 5:44 م في 5:44 م

    علم مواقفه عند ربه، ولكن لا تجوز عليه إلا الرحمة. نشهد له أدواره المؤثرة والنبيلة والإجابية والتي علمتنا الكثير. رحمة الله عليه.

  7. ابو فهمي
    يناير 5, 2017 , 5:50 م في 5:50 م

    الله يرحمو ويرحمنا اجمعين ويخود الشماتين بالموت

  8. باسل
    يناير 5, 2017 , 6:00 م في 6:00 م

    انسان رائع بغض النظر عن تأييده للكر..بس هو كان حجر اساسي بصرح الفن السوري..رحمة الله عليه

  9. ليس لدي امل
    يناير 5, 2017 , 6:02 م في 6:02 م

    الله يرحمك ويرحم الزمن الجميل الضحكة من القلب .اعمالك خلتنا نضحك من كل قلبنا ..ضحكت الملايين ..الله يرحمك ..
    والغريب انه في بعض “البشر” بين قوسين طبعا ,عم بيحكوا حكي فاضي وماله طعمة في بعض “البشر” انقلبت عنده المعايير صار يلي بفجر حاله بين الابرياء بطل وبالجنة .. ويلي اختلف معهم بالرأي مصيره جهنم ..
    الله يرحمك ويصبرنا على هيك “بشر”

  10. blacktaho
    يناير 5, 2017 , 6:16 م في 6:16 م

    الى بعض المعلقين الذين اخذتهم الحمية بالدفاع عن المرحوم بغض النظر عن موالاته هل نسيتم كم من امرأة وام واخت واب واخ فقدوا بسبب من يدعى ببشار ولاجل من ومع ذلك ممكن ان نقول ان السبيعي الاب كان ممن سبقوه من الفنانيين بأراىهم ضد النظام وما حصل لهم مثل خالد تاجا وحسن دكاك وياسين بقوش وغيرهم كانوا درس له ولغيره ان كل من يصف مع معارضة النظام سوف يحاسب

  11. غير معروف
    يناير 5, 2017 , 6:19 م في 6:19 م

    يعني شو بإيدو يعمل؟ ختيار بآخر عمره و مو خرج شنشطة و حبس و لا خرج هجرة…
    عاش كل عمره بالشام وين بدو يروح بعد كل هالعمر…
    بعدين مين قال إنه كان موالي.. ما حدا بيعرف شو نوع الضغط و التهديد و الظروف اللي كان محطوط ضمنها…

  12. حابس الشمري
    يناير 5, 2017 , 8:27 م في 8:27 م

    جهنم وبس المصير نشاالله

  13. خبير كباب
    يناير 5, 2017 , 11:02 م في 11:02 م

    الله يحشرك مع من تحب وتخلص …. وطبعاً ليسوا اولاد بلدك الشهداء الأبرياء الذين قتلوا وشردوا على أيدي السفله القرود العلويين الذين دافعت عنهم بشراسه. اليوم حقت الحقيقه وانت عند مللك عادل يعرف كيف يأخذ حق الضعفاء اهل سوريا.. وإنشاء الله عقبال بقيه المواليين
    مقبره باب الصغير لا تحوي الا اهل الشام الشرفاء خذوه وادفنوه بمقبرته ال الاسد القرد

  14. كابوس
    يناير 6, 2017 , 1:11 ص في 1:11 ص

    ليس كل ما في القلب ينطقه اللسان، لا تعتبوا عليه ختيار و عايش لين الضباع.

  15. رب يعبد
    يناير 6, 2017 , 10:17 ص في 10:17 ص

    الله يرحمو و يغفرلو .. هادا واحد من اعلام البلد شئنا ام ابينا .. بغض البظر عن مواقفو الاخيرة .. الزلمة مبدع و ربينا ع مسلسلاتو و هلأ صار ب ديار الحق و الو رب يحاسبو وما بتجوز عالميت غير الرحمة….
    عالأقل ع زمانو كان العالم يشوف ثقافتنا الاصيلة … مو متل هلأ صرنا نصدر ضيعة ضايعة و وامثالو ؛)

  16. كلمة حق
    يناير 6, 2017 , 1:47 م في 1:47 م

    بغض النظر عن اصطفاف المتوفى مع الظلم والقتلة الا انه ايضا كان له ادوار يندى لها الجبين مسلسلات وافلام خلاعية وقد كان السباق لمثل هذه الامور في السبعينات نسآل الله ان يعطيه كما يستحق وبما عمل وقال .

  17. غير معروف
    يناير 6, 2017 , 5:15 م في 5:15 م

    شخص لايعرف سوى الفسوق ولكن لايجوز القول غير الله يرحمو

  18. غير معروف
    يناير 6, 2017 , 5:25 م في 5:25 م

    كل نغس زائفة الموت

  19. تعليق
    يناير 6, 2017 , 9:33 م في 9:33 م

    شعب سوري محترم فعلاً،

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