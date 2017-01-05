” أبو صياح ” .. وفاة الممثل السوري رفيق سبيعي

نعت مصادر إعلامية موالية الممثل “رفيق سبيعي، مشيرة إلى أنه توفي اليوم الخميس.

وأفادت المصادر، بحسب ما رصد عكس السير، إلى أن سبيعي توفي اليوم في #دمشق ، عن عمر ناهز الـ 87 عاماً.

ولد سبيعي في حي البزورية بدمشق (9/2/1930)، وعمل ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينات القرن الماضي، حيث صنع شخصية أبو صياح أو “قبضاي الحارة الشامية”، وهي الشخصية الأكثر شهرة له.

وشارك سبيعي في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام، وهو والد الممثلين سيف الدين سبيعي، وعامر سبيعي.

وعرف سبيعي بمواقفه الموالية لبشار الأسد وجيشه، على عكس نجله #عامر_سبيعي الذي اشتهر بمواقفه المعارضة وبأغنياته الثورية.

عكس السير