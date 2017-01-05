” أبو صياح ” .. وفاة الممثل السوري رفيق سبيعي

نعت مصادر إعلامية موالية الممثل “رفيق سبيعي، مشيرة إلى أنه توفي اليوم الخميس.
وأفادت المصادر، بحسب ما رصد عكس السير، إلى أن سبيعي توفي اليوم في #دمشق ، عن عمر ناهز الـ 87 عاماً.
ولد سبيعي في حي البزورية بدمشق (9/2/1930)، وعمل ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينات القرن الماضي، حيث صنع شخصية أبو صياح أو “قبضاي الحارة الشامية”، وهي الشخصية الأكثر شهرة له.
وشارك سبيعي في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام، وهو والد الممثلين سيف الدين سبيعي، وعامر سبيعي.
وعرف سبيعي بمواقفه الموالية لبشار الأسد وجيشه، على عكس نجله #عامر_سبيعي الذي اشتهر بمواقفه المعارضة وبأغنياته الثورية.
عكس السير
قيم الخبر
احترموه ولا تشتموه تقديرا للبطل عامر سبيعي ابنه
صح .
كل من غنى للطاغوت
كل من تغنى لافعال المجرمين
عليهم لعنه الله و الوطن و الشعب
ماذا بقي من فنه و شهرته و موهبته
سوى العار الذي سيلاحقه الى يوم يبعثون
الموت حق
و لكن الخلود للذكرى التي تستحق التمجيد
اللهم لا شماتة في موته ولا بالموت اجمالا ولكن لا ادري ماذا اخذ معه وقد تحمل وزر الدم السوري بتأييده للقاتل بشار على اي حال افضى الى ما قدمت يداه وارجو الله ان يحاسبه باعماله واقواله
الله يرحمك يا عامر السبيعي…كنت ابن حلال وابن بلد.
عامر اصيل ابن اصيل
ليس شماته ولكن خلي بشار ينفعك بعذاب القبر !!
قال احرار قال لك انتو وحوش مو بشر عم تشمتو بلميت
اذا حضرتك حساسة لدرجة الانزعاج من كلمة قالها شخص لا نعرف دوافعه عن ميت واحد كان مؤيدا لقاتل سافل وقلت عنه انه وحش فما هو رأيك بالمجرمين القتلة من الايرانيين والروس والنظام والشبيحة والنبيحة الذين يؤيدونهم وكانوا مسؤولين عن مقتل مليون وجرح مليونين وسجن نصف مليون مات منهم مئة الف بالسجون وعن تشريد عشرة ملايين وتدمير عشرات المدن ومئات القرى
واضح انك واحدة من جوقة النظام القاتل ومصابة بالحول او انك عوراء ترين بعين واحدة فقط
علم مواقفه عند ربه، ولكن لا تجوز عليه إلا الرحمة. نشهد له أدواره المؤثرة والنبيلة والإجابية والتي علمتنا الكثير. رحمة الله عليه.
الله يرحمو ويرحمنا اجمعين ويخود الشماتين بالموت
انسان رائع بغض النظر عن تأييده للكر..بس هو كان حجر اساسي بصرح الفن السوري..رحمة الله عليه
الله يرحمك ويرحم الزمن الجميل الضحكة من القلب .اعمالك خلتنا نضحك من كل قلبنا ..ضحكت الملايين ..الله يرحمك ..
والغريب انه في بعض “البشر” بين قوسين طبعا ,عم بيحكوا حكي فاضي وماله طعمة في بعض “البشر” انقلبت عنده المعايير صار يلي بفجر حاله بين الابرياء بطل وبالجنة .. ويلي اختلف معهم بالرأي مصيره جهنم ..
الله يرحمك ويصبرنا على هيك “بشر”
الى بعض المعلقين الذين اخذتهم الحمية بالدفاع عن المرحوم بغض النظر عن موالاته هل نسيتم كم من امرأة وام واخت واب واخ فقدوا بسبب من يدعى ببشار ولاجل من ومع ذلك ممكن ان نقول ان السبيعي الاب كان ممن سبقوه من الفنانيين بأراىهم ضد النظام وما حصل لهم مثل خالد تاجا وحسن دكاك وياسين بقوش وغيرهم كانوا درس له ولغيره ان كل من يصف مع معارضة النظام سوف يحاسب
يعني شو بإيدو يعمل؟ ختيار بآخر عمره و مو خرج شنشطة و حبس و لا خرج هجرة…
عاش كل عمره بالشام وين بدو يروح بعد كل هالعمر…
بعدين مين قال إنه كان موالي.. ما حدا بيعرف شو نوع الضغط و التهديد و الظروف اللي كان محطوط ضمنها…
جهنم وبس المصير نشاالله
الله يحشرك مع من تحب وتخلص …. وطبعاً ليسوا اولاد بلدك الشهداء الأبرياء الذين قتلوا وشردوا على أيدي السفله القرود العلويين الذين دافعت عنهم بشراسه. اليوم حقت الحقيقه وانت عند مللك عادل يعرف كيف يأخذ حق الضعفاء اهل سوريا.. وإنشاء الله عقبال بقيه المواليين
مقبره باب الصغير لا تحوي الا اهل الشام الشرفاء خذوه وادفنوه بمقبرته ال الاسد القرد
ليس كل ما في القلب ينطقه اللسان، لا تعتبوا عليه ختيار و عايش لين الضباع.
الله يرحمو و يغفرلو .. هادا واحد من اعلام البلد شئنا ام ابينا .. بغض البظر عن مواقفو الاخيرة .. الزلمة مبدع و ربينا ع مسلسلاتو و هلأ صار ب ديار الحق و الو رب يحاسبو وما بتجوز عالميت غير الرحمة….
عالأقل ع زمانو كان العالم يشوف ثقافتنا الاصيلة … مو متل هلأ صرنا نصدر ضيعة ضايعة و وامثالو ؛)
بغض النظر عن اصطفاف المتوفى مع الظلم والقتلة الا انه ايضا كان له ادوار يندى لها الجبين مسلسلات وافلام خلاعية وقد كان السباق لمثل هذه الامور في السبعينات نسآل الله ان يعطيه كما يستحق وبما عمل وقال .
الى جهنم وبأس المصير
شخص لايعرف سوى الفسوق ولكن لايجوز القول غير الله يرحمو
كل نغس زائفة الموت
شعب سوري محترم فعلاً،