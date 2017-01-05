ألمانيا تمنع عروسين سعوديين من دخولها للأبد !

فرحة عروسين سعوديين لم يكتب لها أن تكتمل، حيث تفاجآ بقيام السلطات الألمانية بإلقاء القبض عليهما ومنعهما من دخول الأراضي الفرنسيَّة بفيزا “شنغن”، التي حصلا عليها من السفارة الفرنسيَّة.

ونقلت صحيفة “مكة” من مسؤول شؤون المواطنين في القنصلية #السعودية بفرانكفورت، عبد الله المعجل، قوله إن المواطن وزوجته قبض عليهما لمخالفتهما النظام، حيث كان من المفترض أن تكون وجهتهما الأولى إلى #فرنسا (البلد الذي منحهما التأشيرة) ولكن مكتب الحجوزات جعل من فرانكفورت في #ألمانيا محطتهما الأولى، مضيفاً أن السلطات الألمانية في هذه الحالة تعدّهما مهددين لأمنها، وعلى أساس ذلك تم القبض عليهما وترحيلهما إلى مطار الملك فهد بالدمام ومنعهما من دخول ألمانيا إلى الأبد.

وكان المواطن “العريس” قد صرف على الرحلة أكثر من 25 ألف ريـال للاستمتاع وعروسه بشهر العسل. (SPUTNIK)

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