ألمانيا تمنع عروسين سعوديين من دخولها للأبد !

فرحة عروسين سعوديين لم يكتب لها أن تكتمل، حيث تفاجآ بقيام السلطات الألمانية بإلقاء القبض عليهما ومنعهما من دخول الأراضي الفرنسيَّة بفيزا “شنغن”، التي حصلا عليها من السفارة الفرنسيَّة.
ونقلت صحيفة “مكة” من مسؤول شؤون المواطنين في القنصلية #السعودية بفرانكفورت، عبد الله المعجل، قوله إن المواطن وزوجته قبض عليهما لمخالفتهما النظام، حيث كان من المفترض أن تكون وجهتهما الأولى إلى #فرنسا (البلد الذي منحهما التأشيرة) ولكن مكتب الحجوزات جعل من فرانكفورت في #ألمانيا محطتهما الأولى، مضيفاً أن السلطات الألمانية في هذه الحالة تعدّهما مهددين لأمنها، وعلى أساس ذلك تم القبض عليهما وترحيلهما إلى مطار الملك فهد بالدمام ومنعهما من دخول ألمانيا إلى الأبد.
وكان المواطن “العريس” قد صرف على الرحلة أكثر من 25 ألف ريـال للاستمتاع وعروسه بشهر العسل. (SPUTNIK)
الالمان اغبى شعب بالسياحة.. سائح جاي لاوروبا يصرف مصاري ومر من عندك بالغلط.. هادا لازم تتمسك فيه وتقنعو يبقى عندك بدل وجهتو الاساسية!! الالمان بدهن دورة سياحة عند بريطانيا وامريكا.. ولا جحش مسؤول بالمانيا فكر يستقطب مبتعثين الخليج يلي كل واحد فيهن لو درس بالمانيا بيصرف على خمس المان!! مافي مبتعث خليجي بياخد تحت ال3000 يورو مصروف!! وجامعات المانيا للدرسات العليا صارت معباية برامج دارسية بالانكليزي.. شوية دعاية على وش بشوش على اتفاقيات مع الحكومات بتصير المانيا هي الوجهة الاولى كونها ببلاش مافيها قسط جامعي حتى للاجانب.. اقل جامعة بريطانية او امريكية قسطها سنويا 30 الف دولار من غير مصروف المعيشة.. بلد 60% منو غابات عذراء وطبيعة متل كندا واحلى.. بس العنصرية الهبلا بتروح عليهن مبالغ رهيبة كعائدات سياحة.. رغم انو الانكليز احقر من الالمان سياسيا بس الالمان بدهن قرون ليوصلوا لذكاءهن السياسي!!