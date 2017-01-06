ألمانيا : ثمانينية تفوز بـ 125 ألف يورو في برنامج ” من سيربح المليون ” دون أن تعلم بمشاركتها

في حلقة خاصة من برنامج من سيربح المليون بنسخته الألمانية ربحت جدة تبلغ من العمر ثمانين عاماً مبلغ 125 ألف يورو، رغم عدم علمها بمشاركتها في البرنامج.

في هذه الحلقة الخاصة تم استضافة متسابقين تم تسجيل أسمائهم بغير علمهم عن طريق أقارب أو معارف.

الحفيد قام، بحسب ما ترجم عكس السير عن صحيفة “شتيرن”، بتسجيل اسم جدته أورسولا فيغينر بدون علمها للمشاركة في البرنامج الذي يقدمه الإعلامي الألماني الشهير “غونتر ياوخ”.

الحفيد شرح خلال البرنامج سبب ترشيحه لجدته وقال: “هذه الاستضافة هي هدية عيد ميلادك الثمانين المتأخرة، وأنا متأسف جداً لأنني لم أكن موجوداً فيه، حيث كنت في إجازة في هاواي وأنا أعرف كم كان مهم بالنسبة لك بأن يتواجد الجميع في عيد ميلادك، و أنا أعرف أيضاً بأن لديك رغبة شديدة برحلة بحرية مع العائلة كاملة ولأنك تحبين البرنامج وملمة بالمعلومات، فتستطيعين هنا أن تكسبي بعض المال من أجل الرحلة.

ردة الفعل الأولى للجدة كانت بالسؤال بامتعاض عما إن كانت أمه على علم بذلك.

وأجابت الجدة على الأسئلة بشكل صحيح، إلى أن انسحبت وبرصيدها 125000 يورو، وأكدت بأنها ستقوم بالرحلة البحرية التي تحدث عنها حفيدها.

عكس السير