بالفيديو .. متهم صيني يتغلب على 3 ضباط شرطة في غرفة التحقيق

تمكن متهم صيني من التغلب على 3 ضباط شرطة، وانهال على أحدهم بالضرب، لكنه لم يتمكن من الهرب.

وفي مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اثنان من الضباط، وهما يقتادان المتهم إلى غرفة التحقيق، قبل أن يستشيط غضباً، ويبدأ بمواجهتهما عندما حاول أحدهما وضع الأغلال في يديه.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لم يرغب الضابطان في الدخول بشجار مع المتهم، لكن زميلاً ثالثاً لهما دخل إلى الغرفة، وأقحم نفسه في الشجار الدائر، قبل أن يهاجمه المتهم وينهال عليه بالضرب، مستغلاً تفوقه الجسدي.

وخسر المتهم فرصته في الهرب، بعد أن هاجم ضابط الشرطة، حيث تعاون الثلاثة واقتادوه إلى غرفة أخرى لاستكمال التحقيق، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

وتم تصوير المشاهد في مركز للشركة بمدينة شنيانغ الصينية، ومن غير المعروف ما هو السبب الذي أدى إلى اعتقال المتهم، لكنه بالتأكيد سيقضي وقتاً طويلاً خلف القضبان، بعد مقاومته الاعتقال واعتدائه على ضباط الشرطة خلال تأدية عملهم.

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