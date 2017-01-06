مصدر في ميليشيات بشار الأسد المحلية : لا وجود لعناصر حزب الله في وادي بردى

زعم مصدر نظامي، أن المقاتلين المنتشرين في وادي بردى بريف دمشق الجنوبي الغربي تابعون للميليشيات المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، ولا تواجد لحزب الله في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية :”لا يوجد أي من مقاتلي حزب الله في وادي بردى ، قوات الحرس الجمهوري التابعة للجيش السوري حصراً هي التي تحارب مسلحي المعارضة في وادي بردى”.

واعتبر المصدر أن الأخبار المتداولة حول قيام عناصر من حزب الله بمنع ضباط روس من دخول وادي بردى بريف دمشق، عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً ، لأن “عناصر الحزب غير متواجدين في المنطقة أصلاً” ، مبينا أن أقرب تواجد لمسلحي حزب الله هو مدينة الزبداني.

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