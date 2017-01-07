الرقة : ” قسد ” تسيطر على قلعة جعبر .. مسؤول نظامي يعتبر ذلك ” نصراً للشعب السوري ” ( فيديو )

قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، إن هذه القوات سيطرت على قلعة أثرية من تنظيم “داعشط في تقدم مهم استراتيجياً على التنظيم في معقله بمحافظة الرقة.

وقال المتحدث طلال سلو، لوكالة رويترز، إن القوات استعادت السيطرة على قلعة جعبر على ضفاف بحيرة الأسد.

وأضاف سلو : “كل توجه القوات باتجاه منطقة السد حالياً”، وذكر أن تقدم القوات تباطأ بسبب الضباب الكثيف الذي أتاح لمقاتلي داعش استخدام أساليب الاندساس لمهاجمة القوات، لكنه أضاف أن أحوال الطقس تحسنت الآن.

وقال مأمون عبد الكريم مدير الآثار السورية في دمشق، إن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على القلعة تمثل “نصراً للشعب السوري لأن تحرير القلعة من يد داعش يعتبر إنقاذاً للشعب السوري”.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان سيطرة هذه القوات على القلعة “تخولها الاشراف والسيطرة النارية على اكبر سجن يديره الجهاديون” قرب سد الفرات.

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