يونيسيف : خشية من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه بين أطفال سوريا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) الجمعة، إن هناك “مخاوف كبيرة” من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه بين الأطفال في سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المنظمة، كريستوف بوليراك، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بحسب مراسل الأناضول.

وأوضح بوليراك، أن مصدرين رئيسيين للمياه في وادي بردى بالريف الغربي للعاصمة دمشق، تضررا نتيجة الاشتباكات التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن سكان المنطقة يلجأون إلى شراء مياه مجهولة المصدر من موردين خاصين وبأسعار عالية.

وأضاف “لدينا مخاوف كبيرة من انتشار الأمراض (لم يذكرها) المنقولة عبر المياه بين الأطفال، .. العائلات في العديد من المناطق، تقوم بشراء ألف ليتر فقط من المياه بـ12 دولارا”.

وبين أن فريقا من “يونيسيف” قام بزيارة عدد من المدارس في دمشق ورأى أن الأطفال يلجأون إلى المساجد أو إلى أقرب نقطة توزيع سيرا على الأقدام، لجلب المياه، ويستغرق الطريق معهم حوالي نصف ساعة، فيما ينتظرون قرابة ساعتين في طوابير للمياه.

ووجه المسؤول الأممي نداءً للأطراف المتصارعة في سوريا، من أجل حماية البنى التحتية من بينها شبكات المياه. (ANADOLU)

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