النجم الأيرلندي ليام نيسون يرفض تمثيل أحد المشاهد في أفلامه بسبب وعد قطعه لزوجته الراحلة

رفض نجم فيلم “تايكن” الممثل الأيرلندي #ليام_نيسون التمثيل في أفلام تحوي مشاهد تتطلب منه ركوب #الدراجات_النارية بسبب وعدٍ قطعه لزوجته الراحلة بعد الحادث الكبير الذي تعرّض له في العام 2000 وكاد يودي بحياته.

وقال نيسون وفق ما نشرته شبكة “هوليوود” : “قرأت سيناريوهات عدة تقود فيها الشخصية الدراجة النارية، فأسأل المنتجين هل يتطلب السيناريو ذلك؟ إذا أجابوا بنعم، فإنني أرفض الدور”.

وأوضح نيسون ان السبب الذي جعله لا يركب الدراجات النارية هو الوعد الذي قطعه لزوجته الراحلة الممثلة ناتاشا ريتشاردسون بعد الحادث الذي تعرّض له في نيويورك، إذ اصطدمت دراجته بشجرة بعد اصطدامها بأيل، على مقربة من منزله في مقاطعة دوتشس، ما أدى إلى تعّرضه لكسر في منطقة الحوض.

يُذكر أن زوجة نيسون الراحلة (45 عاماً) توفيت في العام 2009 نتيجة حادث مأساوي أثناء التزلج في كندا، أدى إلى إصابتها بجروح خطرة في الرأس، توفيت على إثرها.

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