ألمانيا : خمسيني ينقذ ابنته من شاب سوري مخمور حاول اغتصابها و يسلمه للشرطة

أفادت الشرطة الألمانية في بلدة كليفه غرب ولاية شمال الراين- ويستفاليا، الاثنين، أن رجلاً أنقذ ابنته من محاولة اغتصاب محتملة من قبل شاب مخمور.

ونقلت الشرطة أن فتاة كانت تعود من السهر والاحتفال في أحد المراقص (ديسكو) بمدينة كليفه، فجر أمس الأحد، اتصلت بوالدها هاتفياً وأخبرته بأن رجلاً يلاحقها.

وتابعت الشرطة، في بيان لها، أن الأب (57 عاماً) خرج من البيت بسرعة واتجه فوراً إلى مكان وجود ابنته.

ولدى وصوله شاهد كيف يهاجم الشاب ابنته ويدفعها من الرصيف، فهجم عليه وأمسك به إلى أن أتت الشرطة.

والشاب (23 عاماً) الذي هاجم الفتاة وحاول اغتصابها كان مخموراً، وتقول الشرطة إنه سوري الأصل، وقد تم تقديمه للتحقيق. (DPA-DW)

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