استخدام 1.5 مليون قطعة حجر .. لاجئ سوري ” يعبر عن امتنانه ” لتركيا بلوحة موزاييك لسلاطين الدولة العثمانية ( فيديو )

أنجز الفنان السوري عبد الستار الصطوف، لوحة موزاييك لسلاطين الدولة العثمانية باستخدام 1.5 مليون قطعة حجر، للتعبير عن امتنانه للدعم الذي قدمته تركيا للشعب السوري.

وفي حوار مع وكالة أنباء الأناضول، قال الصطوف (36 عاما) الذي يقيم حاليا مع أقرباء له في بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، إنه تخرج من قسم تاريخ الفن في جامعة حلب، وقام قبل عامين بمساعدة 6 من أصدقائه، في ورشة بمحافظة إدلب بالعمل ليل نهار من أجل إنجاز لوحة الفسيفساء، للإعراب عن امتنانهم للدور الذي قامت به تركيا إزاء شعبهم.

وتتكون لوحة الفسيفساء من ثلاث أجزاء، رُسم على اثنان منهما صور 36 سلطانا عثمانيا، وعلى اللوحة الثالثة شعار الدولة العثمانية.

ووجه الصطوف شكره إلى تركيا وشعبها الذي استقبل المواطنين السوريين ولم يبخل عليهم بشيء.

وأعرب الصطوف عن رغبته في إهداء لوحة الفسيفساء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار إلى أنه كان يعمل في المتاحف في سوريا قبل الأزمة، حيث كان يعتني بلوحات الفسيفساء التاريخية ويقوم بترميمها، وأعرب عن رغبته في تقديم لوحته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويحتفظ الصطوف بلوحته التي تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا في المنزل الذي يقيم به في ريحانلي، ويقوم بالاعتناء بها بشكل يومي. (ANADOLU)

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