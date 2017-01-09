قيادي في الحرس الثوري الإيراني : تنظيم ” داعش ” في طريقه للانتهاء في سوريا

أعرب قيادي في الحرس الثوري الإيراني عن قناعته بأن تنظيم “داعش” الإرهابي بات في حكم المنتهي بالعراق، كما أنه في طريقه للانتهاء في سوريا.

وقال حميد رضا مقدم فر، المستشار الإعلامي لقائد الحرس الثوري الإيراني، خلال لقاء ثقافي لقادة قوات التعبئة في قطاع النقل الجوي الإيراني، اليوم الأحد، ووفقاً لما نقلت عنه وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، إن الموصل “باتت تتحرر الآن وتنظيم داعش بات في حكم المنتهي بالعراق”.

وأضاف أن “تحرير” حلب هو أيضا انتصار للشعب السوري.

واستطرد مقدم فر، قائلاً إن “الكثير كان يعتبر في بداية الحرب السورية أن بشار الأسد سقط، لكننا رأينا هزيمة داعش والإرهابيين في سوريا عبر المقاومة والصمود”. (SPUTNIK)

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