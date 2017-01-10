الفصائل المعارضة تلتقي خبراء روس و أتراك في أنقرة للتحضير لمفاوضات الأستانة

أعلنت فصائل المعارضة السورية انضمامها إلى محادثات الخبراء الروس والأتراك، في يومها الثاني، بأنقرة للتحضير لمفاوضات أستانة، لمراجعة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وخروقات النظام والميليشيات الموالية له وسبل التعامل معها.

ونقلت قناة “العربية الحدث” الإخبارية اليوم الثلاثاء ، عن عضو المكتب السياسي للجيش الحر زكريا ملاحفجي قوله “إن الطرفين سيناقشان نتائج بنود اتفاق أنقرة الذي نص على وقف شامل لإطلاق النار والخروقات المتكررة من قبل قوات النظام”.

وأشار إلى أن الفصائل ستطالب الجانب الروسي بالضغط على نظام الأسد للعمل على وقف إطلاق النار في وادي بردى؛ وتسهيل حركة المرور منه وإليه، والسماح للجنة تقصي الحقائق بمعاينة الواقع الميداني ودخول ورشات الصيانة لإصلاح منشأة نبع مياه الفيجة.

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