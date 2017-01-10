الهيئة العليا للمفاوضات ستوافق على المشاركة في مفاوضات الأستانة بشرط

تجتمع الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض، لبحث إمكان المشاركة في مؤتمر الأستانة، فيما أكدت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن المعارضة تتجه لقبول المشاركة في الأستانة على قاعدة رحيل الأسد عن السلطة وفق مقررات جنيف1 والبدء بتشكيل هيئة حكم انتقالي بكامل الصلاحيات.

وأكدت المعارضة أنها الطرف الوحيد المؤهل للتفاوض مع النظام بتفويض من الفصائل المقاتلة على الأرض وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوقيع عليه الشهر الماضي في أنقرة.

ورجحت مصادر الصحيفة تأجيل انعقاد المؤتمر نهاية الشهر الجاري في ضوء المعارك التي تجري في بردى، متوقعاً أن تطلب المعارضة من روسيا وقف المعارك في بردى قبل الدخول في أية مفاوضات مع النظام.

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