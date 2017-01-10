سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية الثلاثاء 10 \ 1 \ 2017
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|17100
|#الدولار
|
513
|516
|اليورو
|
538
|542
|الليرة التركية
|143
|145
|الدرهم الإماراتي
|137
|139
|الجنيه المصري
|–
|–
|الريال السعودي
|135
|137
|الدينار الأردني
|724
|727
|البنزين
|المازوت
|اسطوانة الغاز
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