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سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الثلاثاء 10 \ 1 \ 2017

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, اقتصاد و أعمال اضف تعليق

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة السورية الثلاثاء 10 \ 1 \ 2017

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 17100
#الدولار
513
 516
اليورو
538
 542
الليرة التركية 143 145
الدرهم الإماراتي 137 139
الجنيه المصري
الريال السعودي 135 137
الدينار الأردني 724 727
البنزين
المازوت
اسطوانة الغاز
عكس السير

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