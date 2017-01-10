قائمة غوغل لأفضل الأفلام في عام 2016

قامت شركة “غوغل” بوضع قائمة بأسماء أفضل الأفلام التي صدرت خلال عام 2016، واصفة العام المنصرم بأنه عام الأفلام الرائعة.

وتضمنت قائمة أفضل الأفلام لعام 2016 استنادا إلى الأفلام الأكثر شعبية حول العالم عبر متجر “غوغل بلاي” ما مجموعه 50 فيلما من بينها بعض الأفلام التي تم إطلاقها في نهاية عام 2015.

وجاء تصنيف الأفلام العشرة الأولى بحسب غوغل كالآتي:

1. “ديدبول”/”Deadpool”

هو فيلم عن بطل خارق أمريكي مبني على شخصية ديدبول، وهو الإصدار الثامن ضمن سلسلة أفلام “إكس مان” من إخراج تيم ميلر وسيناريو ريت ريزه وبول يرنك، ويتشارك بطولة الفيلم كل من رايان رينولدز ومورينا باكارين وإد سكراين وتي جاي ميلر وغيرهم.

2. “حرب النجوم: القوة تفيق”/”Star Wars: The Force Awakens”

هو الجزء السابع من سلسلة حرب النجوم وقد تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في نهاية عام 2015 وهو من إخراج جاي جاي أبرامز الذي شارك أيضا في كتابة سيناريو الفيلم وإنتاجه، والفيلم من بطولة هاريسون فورد ومارك هاميل وكاري فيشر وآدام درايفر وغيرهم.

3. “زوتروبوليس”/”Zootopia”

هو فيلم رسوم متحركة ثلاثي الأبعاد كوميدي أمريكي أنتجته في عام 2016 استوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، وهو من إخراج بيرون هوارد وبطولة جينيفر غودين وجيسون بيتمان بالإضافة إلى المغنية شاكيرا.

4. “كابتن أميركا: الحرب الأهلية”/”Captain America: Civil War”

صدر الفيلم في العام 2016 ويروي قصة بطل خارق. وهو الإصدار الثالث عشر من “عالم مارفل السينمائي” وقام بإخراجه أنثوني وجو روسو وكتب السيناريو كريستوفر ماركوس وستيفن مكفيلي وشارك بالتمثيل كل من روبرت داوني جينيور وكريس إيفانز وسكارلت جوهانسون.

5. “باتمان ضد سوبرمان: فجر العدل”/”Batman v Superman: Dawn of Justice”

يضم الفيلم شخصيتي الأبطال الخارقين باتمان وسوبرمان وهو تكملة لفيلم “رجل من حديد” الصادر عام 2013 والفيلم من إخراج زاك سنايدر وكتب السيناريو من كتابة كريس تيربو وديفيد إس غوبور.

6. “العائد” /”The Revenant”

الفيلم من إخراج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو، تدور أحداثه في العام 1823 وهو مستوحى من حياة صياد الفراء هيو غلاس، النص من كتابة مارك إل سميث وإيناريتو، وهو مقتبس جزئيا من رواية بنفس الاسم لمايكل بنك، وقام ببطولة الفيلم ليوناردو دي كابريو وتوم هاردي وويل بولتر ودومينال غليسون.

7. “مباريات الجوع: الطائر المقلد – الجزء الثاني”/”The Hunger Games: Mockingjay – Part 2”

هو فيلم خيال علمي ومغامرات أمريكي من إخراج فرانسيس لورانس وسيناريو بيتر كريغ وداني سترونغ. الفيلم مأخوذ من رواية الطائر المقلد، الكتاب الأخير في ثلاثية مباريات الجوع، وهو من تأليف سوزان كولنز وبطولة جنيفر لورانس وجوش هوتشرسن وليام هيمسورث و‌وودي هارلسون.

8. “طيف”/”Spectre”

هو فيلم تجسس بريطاني أمريكي وهو الفيلم الرابع والعشرون من سلسلة أفلام جيمس بوند التي تنتجها إيون للإنتاج، ومن أهم أبطاله دانيال كريغ ومونيكا بيلوتشي.

9. “الديناصور اللّطيف”/ “The Good Dinosaur”

هو فيلم مغامرات كوميدي درامي أمريكي ثلاثي الأبعاد من إنتاج استوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة وإصدار أفلام والت ديزني، والفيلم من بطولة رايموند أوتشوا وجاك برايت.

10. “رجال إكس: أبوكاليبس”/ “X-Men Apocalypse”

هو الفيلم الثامن ضمن سلسلة أفلام “إكس مان” وتتمة لفيلم “رجال إكس: أيام المستقبل الماضي X-Men: Days of Future Past” الصادر في العام 2014، وهو من إخراج براين سينجر وسيناريو سيمون كينبرج وشارك في بطولته كل من أوسكار إسحاق وجيمس مكافوي ومايكل فاسبندر وجينيفر لورنس.

كما تضمنت قائمة أفضل الأفلام لعام 2016 وفقا لتصنيف غوغل مجموعة أخرى من الأفلام على غرار فيلم الفانتازيا الأسترالي الأمريكي “جودز أوف إيجبت” والفيلم الملحمي الأمريكي “ووركرافت” وأيضا فيلم “أسطورة طرزان” وفيلم الرعب “الشعوذة 2” والفيلم الكوميدي الأمريكي “الرئيسة” وغيرها. (RT)

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