” ليس من العدل حصول اللاجئين السوريين عليها خلال 6 أشهر ” .. زوجان لبنانيان ” مستثمران ” يفلسان و هما ينتظران الإقامة في هولندا !

عبر “مستثمر” لبناني في هولندا، عن سخطه بسبب عدم انتهاء إجراءات حصوله على الإقامة، في الوقت الذي امتعضت فيه زوجته من حصول اللاجئين السوريين على الإقامات بسهولة.

وقال “ابراهيم اليماني” لصحيفة “بروفينسيال زيوفسي كاورنات” الهولندية، إنه يملك مخبزاً في مدينة “فلسينين”، وهو جاهز للانتاج، ولكن بعد مرور سنة لم تنتهي إجراءات حصوله على إقامة.

وأضاف اليماني للصحيفة، بسحب ما ترجم عكس السير : “هل يجب علينا الاتصال بالملك”.

ورغم جاهزية المخبز للإنتاج، فإنه لا يسمح لابراهيم وزوجته رانيا بالعمل، ويتوجب عليهما انتظار قرار دائرة الهجرة، علماً أنهما أفلاسا حالياً، على حد تعبيرهما.

وقال الزوج الذي يملك فيزا يمكنه من خلالها التنقل بين لبنان وهولندا : “طلب دائرة الهجرة منا تشغيل المخبز بشكل تجريبي ففعلنا .. يريدون التأكد أننا منتجون موثوقون ولسنا لاجئين تركنا بلدنا هرباً من الوضع الاقتصادي .. لقد نقلنا خط إنتاجنا من لبنان بالكامل، ومخبزنا اسمه أرزة لبنان”.

أما الزوجة فتقول : “ليس من العدل أن يحصل اللاجئون السوريون على الإقامة خلال 6 أشهر .. اعتقدنا أن هذا سيؤثر علينا ويسرع إجراءاتنا ولكن خاب ظننا”.

وقال ماثيو باسكوير، من جمعية “استثمر في مقاطعة زيلاند”، تعليقاً على حالة الزوجين : “عملنا كثيراً لمساعدة هؤلاء المستثمرين اللبنانيين لكن للأسف ليس لدينا تأثير على إجراءات حصولهم على الإقامة”.

عكس السير