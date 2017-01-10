وزير الدفاع الروسي : أمريكا لعبت دوراً سلبياً في سوريا .. و جيشنا أنجز مهمته فيها

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء، ان التحالف الدولي بقيادة واشنطن لعب “دوراً سلبياً” في سوريا وان الجيش الروسي “انجز″ على العكس منه مهمته فيها.

وقال شويغو خلال مؤتمر صحافي “لم يقم التحالف الدولي برأيي بأي دور لا بل كان دوره سلبياً (في سوريا). لم نتلق اي دعم من جانبه”.

واشتكت روسيا مراراً من عدم تعاون الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي الذي يشن ضربات في سوريا والعراق.

وقال شويغو ان الجيش الروسي في المقابل “انجز المهمة” التي كلفه بها الرئيس فلاديمير بوتين. (AFP)

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