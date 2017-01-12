ألمانيا : تساؤلات حول مصير شاب سوري هدد عاملين في أحد مكاتب الهجرة بهجوم مشابه لهجوم برلين

قالت صحيفة “ميتلدويتشه تسايتونغ” الألمانية المحلية، إن كلاً من الشرطة ودائرة الهجرة لم تفصحان عن وضع الشاب السوري الذي اعتقل الأربعاء الماضي في مدينة مرسيبورغ وسط ألمانيا، بعد أن اقتحم مصلحة شؤون الأجانب وهدد بالاعتداء.

وأشار موقع الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن شهود عيان كانوا في دائرة الهجرة سمعوا الشاب وهو يهدد بتنفيذ هجوم مشابه لما حدث في برلين (حادثة الشاحنة).

وتساءل الموقع عن مصير الشاب، وما إذا كان قد أطلق سراحه أو حتى ترك البلاد، دون أن يحصل على إجابة حتى الآن، لافتاً إلى أنه قد يشكل خطراً.

وقالت انتيا هوبن المتحدثة باسم الشرطة : “لن نسمح لشخص أن يذهب بسهولة بعدما حدث الأسبوع الماضي “.

يشار إلى الموقع ذاته كان ذكر قبل أيام أن الشاب قد اعتقل، وأرسل إلى مصحة نفسية.

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عكس السير