أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين كبار في نظام بشار الأسد على صلة بـ ” برنامج لأسلحة الدمار الشامل “

فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس عقوبات على ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق الموالون عليها اسم “الجيش السوري”، إلى جانب عدد من الأفراد السوريين، في تحرك يجمد أي أصول قد تكون لهم في الولايات المتحدة ويمنع المواطنين الأمريكيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.

وقالت وزارة الخزانة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في سوريا، وكذلك على مؤسسة الصناعات التقنية و18 مسؤولاً حكومياً كبيراً في سوريا على صلة ببرنامج لأسلحة الدمار الشامل.

وأضافت الوزارة أن العقوبات مرتبطة بنتائج للأمم المتحدة بأن النظام استخدم غاز الكلور كسلاح ضد المدنيين.

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