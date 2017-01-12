بالفيديو .. لوحة إعلانية في السويد ” تسعل ” كلما دخن أحد بجوارها !

ضمن حملة للتشجيع على الإقلاع عن #التدخين، بدأت الجهات المعنية في #السويد بنشر لوحات إعلانية من نوع خاص يمكنها استشعار دخان السجائر والسعال كلما دخن أحد بجوارها.

وتتميز اللوحة الإعلانية باحتوائها على أجهزة للكشف عن الدخان كلما أشعل أحدهم سيجارة بجوارها. فبعد أن تستشعر الأجهزة الدخان، يقوم الرجل على الشاشة بالسعال بشكل مستمر لتحذير المدخنين من أضرار التدخين.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بدأت الحملة ضد التدخين بنشر عدة لوحات إعلانية من هذا النوع في شوارع مدينة ستوكهولم السويدية، خاصة في بعض الأماكن التي تشهد حركة مستمرة ويتوقف فيها المارة لتدخين السجائر.

ويظهر مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، المارة وهم يتوقفون لتدخين السجائر بالقرب من اللوحة الإعلانية، و يتفاجأون برجل يسعل على الشاشة مباشرة بعد إشعال سجائرهم.

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